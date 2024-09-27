الداعية المتحرش بمعضلة أخرى.. تزوير نسب قد يورّطه

MENAFN - Khaberni) خبرني - في جديد قضية تحرش الشيخ صلاح التيجاني بإحدى الفتيات وإرسال صورة خادشة للحياء لها، أمرت الجهات المختصة بالتحقيق في بلاغ جديد.

فقد واجه الرجل مشكلة جديدة بعد أن اتهم بتزوير وثيقة نسبه للسادة الأشراف، ما دفع الجهات المختصة بالجيزة للتحقيق في الواقعة بجانب وقائع التحرش بالفتيات.

وقال المحامي عمرو عبد السلام إن التسلسل العائلي للشيخ العارف بالله الشيخ أحمد التيجاني، لا تحتوي على اسم المدعي صلاح التيجاني الذي ابتكر "الطريقة التيجانية الحديثة"، مؤكدا أن ما ادعى به المتهم، هي أوراق ومستندات غير صحيحة ومزورة.

كما أكد المحامي أن هناك بلاغا مقدما من الزاوية التيجانية بمصر لنقابة "الأشراف" تتهم صلاح التيجاني بتزوير أوراق نسبه للأشراف وعائلة "التيجاني" الأصلية.

يذكر أنه في وقت سابق، أمرت الجهات المختصة، بإخلاء سبيل صلاح التيجاني من سرايا النيابة، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات، وإرسال صور خادشة للحياء لها.

وكانت السلطات المعنية قد حققت مع الداعية لنحو 8 ساعات، وواجهته بتهم التحرش وإرسال صور خادشة للحياء إلى الفتاة "خديجة" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه أنكر تحرشه بها، مؤكدا أنه يعتبرها بمثابة ابنته، وبرر اتهامها له بالتحرش لاعتقادها بأنه رفض زواجها من ابنه، كما أكد أن الفتاة تعاني من مرض نفسي.

وطلبت النيابة عرض الصور الخادشة التي قدمتها خديجة على الجهات الفنية، لفحصها والتأكد من عدم التلاعب بها، لحين استكمال التحقيقات.

كما فجرت التحقيقات مفاجأة أخرى، إذ حضرت سيدتان أخريان إلى النيابة خلال التحقيق مع الداعية، من أجل تقديم شكوى تحرش ضده أيضا، وأكدت السيدتان أنهما كانتا تترددان عليه في الزاوية التيجانية في منطقة "امبابة" لحضور دروس دينية وأنه كان يتحرش بهما خلال حضورهما أو عبر محادثات "الشات" بينهما.

من جانبها أعلنت الطريقة الصوفية التابع لها الداعية تبرؤها منه، مؤكدة أنه ليس عالما، لكنه يدعي المشيخة، ويزعم لنفسه الدرجة العليا وحمل لواء الطريقة.