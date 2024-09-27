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قوات الاحتلال تطلق النار في الهواء وتواصل حصارها على بلدة إذنا غرب الخليل

9/27/2024 9:09:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل /PNN- أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، النار في الهواء على مدخل بلدة إذنا غرب الخليل، حيث تواصل تشديد حصارها على البلدة.

وتقوم تلك القوات بمنع المواطنين من المرور عبر بوابة "الليه"، المدخل الشمالي للبلدة، الذي يصل عبر الطريق الالتفافي 35 إلى منطقة فرش الهوى ومدينة الخليل.

ويستمر الحصار على البلدة منذ بداية الشهر الجاري، مما يزيد من معاناة الأهالي ويعطل حياتهم اليومية، وسط قيود مشددة تمنعهم من التنقل بحرية.

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