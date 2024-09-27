إعلاميون وأكاديميون عرب: خطاب الرئيس عباس وضع العالم أمام مسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف حرب الإبادة

MENAFN - Palestine News ) القاهرة / PNN - أشاد إعلاميون وأكاديميون عرب من مصر ودول عربية أخرى بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدين أنه وضع العالم أمام مسؤولياته التاريخية لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأجمع المتحدثون على أن الخطاب قد حدد رؤية واضحة لإنهاء الاحتلال، وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مشيرين إلى أن أي محاولات لتغيير إدارة القطاع لا مكان لها في السياسات الفلسطينية والعربية.

وأكد المحلل السياسي محمد السيد من مركز آفاق للدراسات، أن الرئيس دعا لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. فيما شدد الأكاديمي العراقي حازم عزاوي على ضرورة وقوف الدول العربية خلف هذه الرؤية لدعم الشعب الفلسطيني.

الإعلاميون العرب كذلك عبروا عن دعمهم لمطالب الرئيس بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، حيث قالت الإعلامية الجزائرية سهام بوسباتي إن الرئيس تحدث باسم 14 مليون فلسطيني بثقة عالية، بينما أضاف الإعلامي المصري مصطفى يوسف أن المبادرة التي طرحها الرئيس، خاصة فيما يتعلق بوقف الإبادة والانسحاب من غزة، هي خطوات عملية وضرورية.

أستاذة القانون الدولي سوزان الألفي أكدت أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبّر بوضوح عن معاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي، خاصة في غزة. وطالبت الألفي الفصائل الفلسطينية بدعم القيادة الفلسطينية في هذه اللحظة الحرجة، محذرة من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس.

بدوره، وصف الإعلامي اليمني عبد الصادق العوهلي خطاب الرئيس بأنه وثيقة دبلوماسية وإعلامية شاملة تكشف انتهاكات إسرائيل التي يتجاهلها العالم. ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم التزامها بالقوانين الدولية والقرارات الأممية.