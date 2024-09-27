إعلاميون وأكاديميون عرب: خطاب الرئيس عباس وضع العالم أمام مسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف حرب الإبادة

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القاهرة / PNN - أشاد إعلاميون وأكاديميون عرب من مصر ودول عربية أخرى بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدين أنه وضع العالم أمام مسؤولياته التاريخية لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأجمع المتحدثون على أن الخطاب قد حدد رؤية سياسية واضحة لإنهاء الاحتلال، وأكد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مشيرين إلى أن أي محاولات لتغيير إدارة القطاع لا مكان لها في السياسات الفلسطينية والعربية.
وأكد المحلل السياسي محمد السيد من مركز آفاق للدراسات، أن الرئيس دعا لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها. فيما شدد الأكاديمي العراقي حازم عزاوي على ضرورة وقوف الدول العربية خلف هذه الرؤية لدعم الشعب الفلسطيني.
الإعلاميون العرب كذلك عبروا عن دعمهم لمطالب الرئيس بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، حيث قالت الإعلامية الجزائرية سهام بوسباتي إن الرئيس تحدث باسم 14 مليون فلسطيني بثقة عالية، بينما أضاف الإعلامي المصري مصطفى يوسف أن المبادرة التي طرحها الرئيس، خاصة فيما يتعلق بوقف الإبادة والانسحاب من غزة، هي خطوات عملية وضرورية.
أستاذة القانون الدولي سوزان الألفي أكدت أن خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبّر بوضوح عن معاناة الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي، خاصة في غزة. وطالبت الألفي الفصائل الفلسطينية بدعم القيادة الفلسطينية في هذه اللحظة الحرجة، محذرة من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة والقدس.
بدوره، وصف الإعلامي اليمني عبد الصادق العوهلي خطاب الرئيس بأنه وثيقة دبلوماسية وإعلامية شاملة تكشف انتهاكات إسرائيل التي يتجاهلها العالم. ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري لمحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مطالباً بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لعدم التزامها بالقوانين الدولية والقرارات الأممية.
MENAFN27092024000205011050ID1108722888
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.