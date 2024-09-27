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حزب الشعب ينعي المناضلة التقدمية جميلة النمري/ قسيس

9/27/2024 9:09:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - نعى حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، المناضلة الوطنية التقدمية، جميلة النمري/ قسيس (أم الأمين)، التي توفيت مساء الخميس، بعد حياة حافلة بالنضال والتضحيات من أجل حقوق شعبها وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية.

وفي بيان صادر عن الحزب، عبّر الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ورفاق الحزب عن حزنهم العميق لفقدان الرفيقة الراحلة، مشيدين بسيرتها النضالية التي امتدت لعقود طويلة، حيث كانت نموذجًا للمرأة الفلسطينية الثورية.

جميلة النمري، التي كانت زوجة المناضل الراحل فؤاد قسيس، تعرضت خلال مسيرتها النضالية للاعتقال والاضطهاد، وشاركت في نضالات الحزب والحركة الوطنية في الأردن وفلسطين.

كانت الراحلة من الشخصيات البارزة في مجال الخدمة العامة والتطوعية، حيث ساهمت في تأسيس عدد من الجمعيات والاتحادات النسائية والخيرية، وكانت من أوائل النساء اللواتي انتخبن لعضوية اتحاد الجمعيات الخيرية، وعضو هيئة إدارية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وأسست جمعية رعاية الطفل، التي تعد من أهم الجمعيات في رام الله. كما ساهمت الفقيد في تأسيس جمعية اتحاد أبناء رام الله مع زوجها الراحل (أبو الأمين).

عُرفت "أم الأمين" بإخلاصها لقيم الحرية والعدالة، وظلت طوال حياتها مناضلة ملتزمة بمبادئها الوطنية والإنسانية.

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