حزب الشعب ينعي المناضلة التقدمية جميلة النمري/ قسيس

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - نعى حزب الشعب الفلسطيني، اليوم الجمعة، المناضلة الوطنية التقدمية، جميلة النمري/ قسيس (أم الأمين)، التي توفيت مساء الخميس، بعد حياة حافلة بالنضال والتضحيات من أجل حقوق شعبها وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية.
وفي بيان صادر عن الحزب، عبّر الأمين العام وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ورفاق الحزب عن حزنهم العميق لفقدان الرفيقة الراحلة، مشيدين بسيرتها النضالية التي امتدت لعقود طويلة، حيث كانت نموذجًا للمرأة الفلسطينية الثورية.
جميلة النمري، التي كانت زوجة المناضل الراحل فؤاد قسيس، تعرضت خلال مسيرتها النضالية للاعتقال والاضطهاد، وشاركت في نضالات الحزب والحركة الوطنية في الأردن وفلسطين.
كانت الراحلة من الشخصيات البارزة في مجال الخدمة العامة والتطوعية، حيث ساهمت في تأسيس عدد من الجمعيات والاتحادات النسائية والخيرية، وكانت من أوائل النساء اللواتي انتخبن لعضوية اتحاد الجمعيات الخيرية، وعضو هيئة إدارية في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، وأسست جمعية رعاية الطفل، التي تعد من أهم الجمعيات في رام الله. كما ساهمت الفقيد في تأسيس جمعية اتحاد أبناء رام الله مع زوجها الراحل (أبو الأمين).
عُرفت "أم الأمين" بإخلاصها لقيم الحرية والعدالة، وظلت طوال حياتها مناضلة ملتزمة بمبادئها الوطنية والإنسانية.
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