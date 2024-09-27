وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع فريق خبراء دولي في مجال حديثي الولادة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - بحث وزير الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون مع فريق خبراء بريطاني-أميركي في مجال العناية بحديثي الولادة، وذلك خلال لقاء عقده مع الفريق في مكتبه برام الله.
الفريق جاء إلى فلسطين عبر مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين "ماب"، وقام بتقديم خبراته الطبية في مستشفى الخليل الحكومي ضمن برنامج دعم مخصص لحديثي الولادة.
وأعرب أبو رمضان عن شكره لجهود الخبراء ومؤسسة "ماب"، مشيراً إلى أهمية زيادة عدد الحاضنات والكادر الطبي في هذا المجال الحساس.
البرنامج يسعى إلى إنشاء شبكة طبية لتبادل الخبرات بين الأطباء والكوادر التمريضية الفلسطينية ونظرائهم في الخارج، بهدف تعزيز قدرات الطواقم الطبية المحلية في رعاية حديثي الولادة.
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