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وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون مع فريق خبراء دولي في مجال حديثي الولادة

9/27/2024 9:08:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - بحث وزير الصحة ماجد أبو رمضان، اليوم الجمعة، سبل تعزيز التعاون مع فريق خبراء بريطاني-أميركي في مجال العناية بحديثي الولادة، وذلك خلال لقاء عقده مع الفريق في مكتبه برام الله.

الفريق جاء إلى فلسطين عبر مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين "ماب"، وقام بتقديم خبراته الطبية في مستشفى الخليل الحكومي ضمن برنامج دعم مخصص لحديثي الولادة.

وأعرب أبو رمضان عن شكره لجهود الخبراء ومؤسسة "ماب"، مشيراً إلى أهمية زيادة عدد الحاضنات والكادر الطبي في هذا المجال الحساس.

البرنامج يسعى إلى إنشاء شبكة طبية لتبادل الخبرات بين الأطباء والكوادر التمريضية الفلسطينية ونظرائهم في الخارج، بهدف تعزيز قدرات الطواقم الطبية المحلية في رعاية حديثي الولادة.

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