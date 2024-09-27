توقع ارتفاع الفرنك السويسري إلى أعلى مستوياته منذ 10 سنوات

يتوقع محللو بنكي جيه.بي مورجان تشيس وبنك أوف نيويورك ميلون ارتفاع سعر الفرنك السويسري نحو أعلى مستوياته منذ حوالي 10 سنوات، في الوقت الذي يخفض فيه بنك سويسرا المركزي الفائدة بصورة تدريجية أكثر من البنوك الأخرى، في حين يتردد في التدخل لوقف ارتفاع الفرنك.

ويتوقع المحللون في البنكين وصول الفرنك إلى المستوى الذي سجله في

2015 ويتراوح بين 92ر0 و90ر0 فرنك لكل يورو، إذا لم يتدخل البنك المركزي

ويخفض الفائدة الرئيسية بنسبة أكبر أو يشتري كميات من العملة الأوروبية الموحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ويرتفع الفرنك أمام العملات الرئيسية الأخرى

في ظل توقع قيام البنك المركزي بخفض الفائدة الرئيسية بنحو 60 نقطة أساس فقط حتى منتصف العام المقبل، في حين من المتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة بمقدار 150 نقطة أساس تقريبا خلال الفترة نفسها. كما حصل الفرنك على دفعة قوية في الأشهر الماضية من قيام المستثمرين بالتخلص من المنتجات المالية للعملات ذات الفائدة المنخفضة والاحتفاظ بالأصول ذات العائد الأعلى.