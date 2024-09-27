الأمم المتحدة: لبنان يعيش فترة هي الأكثر دموية منذ جيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
نددت الأمم المتحدة الجمعة بالتصعيد في الهجمات الإسرائيلية
في لبنان واصفة إياه بـ"الكارثي"، فيما حذّرت من أن البلاد تعيش فترة هي الأكثر دموية منذ سنوات.
وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا إن "التصعيد الأخير في لبنان أقل ما يمكن وصفه به هو بأنه كارثي".
وأضاف "نشهد فترة هي الأكثر دموية في لبنان منذ جيل ويعبّر كثيرون عن مخاوفهم من أن هذه ليست سوى البداية".
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