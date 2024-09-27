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الأمم المتحدة: لبنان يعيش فترة هي الأكثر دموية منذ جيل

9/27/2024 9:08:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نددت الأمم المتحدة الجمعة بالتصعيد في الهجمات الإسرائيلية
في لبنان واصفة إياه بـ"الكارثي"، فيما حذّرت من أن البلاد تعيش فترة هي الأكثر دموية منذ سنوات.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا إن "التصعيد الأخير في لبنان أقل ما يمكن وصفه به هو بأنه كارثي".

وأضاف "نشهد فترة هي الأكثر دموية في لبنان منذ جيل ويعبّر كثيرون عن مخاوفهم من أن هذه ليست سوى البداية".

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