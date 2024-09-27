لبنان وإسرائيل.. صوت الغارات يعلو على صوت التهدئة والجهود الدولية مستمرة لنزع فتيل الحرب

تستمر المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مع تبادل القصف وإطلاق النيران حيث غطت أصوات الغارات على دعوات المجتمع الدولي إلى التهدئة الفورية لمنع التصعيد الذي ينذر باندلاع حرب شاملة بين الطرفين وهو ما يقود المنطقة إلى التوتر لسنوات.

ورغم تعهدات رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين بإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار، لكن العمليات على الأرض لم تتوقف حيث رفض الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمس الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار مع

لبنان.



واستمرت الغارات الجوية الإسرائيلية مما أسفر عن مقتل المئات في لبنان

في المقابل أطلقت من لبنان

صواريخ اليوم على كريات آتا في إسرائيل بالقرب من مدينة حيفا على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود

واسقطت الدفاعات الجوية الإسرائيلية العديد من الصواريخ مما حد من الأضرار، لكن

الهجمات

اللبنانية عطلت الحياة الطبيعية في معظم أنحاء شمال إسرائيل مع وقوع المزيد من المناطق في مرمى نيرانها.



وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 90 ألفا في لبنان نزحوا عن ديارهم

الأسبوع الجاري بالإضافة إلى

111 ألفا شردهم الصراع بالفعل.

وكانت الإمارات أصدرت أمس بياناً بمشاركة الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بشأن الوضع بين لبنان وإسرائيل، حيث دعا البيان إلى وقف إطلاق نار فوري على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأكد البيان أن الوضع بين لبنان وإسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرج للغاية ويشكل خطراً غير مقبول ويهدد بتصعيد إقليمي أوسع نطاقًا.

وشدد البيان على أنه قد حان الوقت لإبرام تسوية دبلوماسية تمكن المدنيين على جانبي الحدود من العودة إلى ديارهم بأمان، لكنه أشار إلى أنه لا يمكن للدبلوماسية أن تنجح في ظل التصعيد الحالي.

ودعت الدول الموقعة على البيان إلى وقف إطلاق نار فوري لمدة 21 يومًا عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية لتوفير مساحة للدبلوماسية نحو إبرام تسوية متوافقة مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ودعت الدول جميع الأطراف إلى تأييد وقف إطلاق النار المؤقت فوراً بما يتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 خلال هذه الفترة، وإعطاء فرصة حقيقية للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.



وأبدت الدول استعدادها لدعم كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إبرام اتفاق بين لبنان وإسرائيل خلال هذه الفترة، بناءً على الجهود المبذولة على مدى الأشهر الماضية، لإنهاء هذه الأزمة بشكل كامل.

وتتواصل الجهود الدولية لنزع فتيل الحرب بين لبنان وإسرائيل وتجنيب المنطقة خسائر وتوترات خطيرة.. فهل تنجح؟