قمة المليار متابع تعلن اختيار أنس بوخش سفيراً جديداً للنسخة الثالثة

أعلنت "قمة المليار متابع"، أول قمة متخصصة في صناعة المحتوى والأكبر من نوعها على مستوى العالم، اختيار أنس بوخش رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي سفيراً جديداً للنسخة الثالثة من القمة التي تنطلق في دبي في الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل تحت شعار "المحتوى الهادف".

وينضم أنس بوخش إلى السفراء الذين أعلنت القمة عنهم سابقاً وهم أحمد الغندور، وأنس مروة، وأصالة المالح، حيث سيعملون على تمثيل القمة والترويج لها في مواقع وزيادة الوعي بأهدافها ورسالتها، وتحفيز الجمهور على المشاركة فيها والتفاعل مع المبادرات التي تطلقها.

وقالت عالية الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد، إن اختيار سفراء للنسخة الثالثة من قمة المليار متابع يجسد التزام القمة المستمر بتعميق تأثيرها الإيجابي عربياً وعالمياً في مجال الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى، وجذب شخصيات ملهمة ومؤثرة في مجالات متعددة لتعزيز رسالة القمة والترويج لأهدافها وترسيخ قدرتها في الوصول إلى جمهور أوسع حول العالم.

وأكدت أن "قمة المليار متابع" توفر لسفرائها منصة دولية متميزة لإبراز تجاربهم وأفكارهم الإبداعية، مما يسهم في تحفيز النقاشات حول أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال الإعلام الرقمي، كما تمكنّهم القمة من التفاعل مع المبدعين والمستثمرين والخبراء في صناعة المحتوى، الأمر الذي يفتح أمامهم آفاقاً واسعة لتطوير أعمالهم وحضورهم على مستوى المنطقة والعالم واكتساب مزيد من المتابعين، وهو ما يرتقي بصناعة المحتوى، ويحدث أثراً إيجابياً في تعاطي المتلقين مع وسائل التواصل الاجتماعي ومشهد الإعلام الجديد.

ويعتبر رائد الأعمال وصانع المحتوى الإماراتي أنس بوخش، والحاصل على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 2003 من جامعة نورث إيسترن الأمريكية، واحداً من أشهر صناع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوز عدد متابعيه 7 ملايين متابع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.