3 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- اُستشهد 3 مواطنين، وأصيب آخرون بجروح، صباح اليوم الجمعة، جراء الاحتلال المتواصل لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شاب، وإصابة آخرين بجروح، جراء قصف الاحتلال

خياما للنازحين داخل شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدين ارتقيا، وأُصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلا في منطقة الجرن في جباليا.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس،

جنوب القطاع.

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ولمنازل وأراضي المواطنين في منطقة العمور، شرق بلدة الفخاري، جنوب شرق مدينة خان يونس.

ويدخل العدوان على قطاع غزة يومه

الـ357، ما أسفر - في حصيلة غير نهائية، عن استشهاد 41,534 مواطنا، وإصابة 96,092 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.