عشر نقابات دولية تطالب إسرائيل بدفع رواتب 200 ألف فلسطيني

MENAFN - Palestine News ) جنيف / PNN - قدمت عشر نقابات دولية شكوى الجمعة، ضد إسرائيل لدى منظمة العمل الدولية، وحضت حكومتها على دفع رواتب أكثر من 200 ألف عامل فلسطيني.

وقالت النقابات العشر وبينها الاتحاد الدولي لنقابات العمال والمنظمة الدولية لعمال البناء والأخشاب والخدمات العامة الدولية، والتي تقول إنها متواجدة في 160 دولة إنه“تم تقديم شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية بشأن الانتهاكات الصارخة لاتفاقية حماية الأجور لمنظمة العمل الدولية”.

وشددت النقابات على أن“اتفاقيات منظمة العمل الدولية” التي تنتمي إليها إسرائيل،“هي أدوات قانونية ملزمة” مؤكدة أن إسرائيل صادقت على اتفاقية حماية الأجور عام 1959.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023،“لم يقبض”عمال غزة والضفة الذين يعملون في إسرائيل والبالغ عددهم“أكثر من 200 ألف” رواتبهم بحسب النقابات.

وأضافت أنه“بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية”، بلغ متوسط الأجر اليومي للفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل قبل النزاع 297,3 شيكل (أي 72 يورو).

أما العمال غير الرسميين، فتراوحت أجورهم الأسبوعية، بحسب المشتكين، بين 2100 شيكل (509 يورو) و2600 شيكل (630 يورو).

ويؤكد المدعون أن التوقف المفاجئ عن دفع الرواتب، تسبب في خسارة دخل بقيمة“عدة ملايين” من اليورو للفلسطينيين العاملين في إسرائيل.

ويقولون إن“13 ألف عامل فلسطيني” من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، شهدوا“إلغاء” تصاريحهم من قبل السلطات الإسرائيلية بعد 7 اكتوبر العام الماضي.

لذلك تطلب اتحادات النقابات من اسرائيل“ضمان تلقي هؤلاء العمال” رواتبهم عن شهر أيلول/ سبتمبر (التي كان ينبغي صرفها كما جرت العادة في 9 أو 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023) والأسبوع الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أما بالنسبة للعمال المقيمين في الضفة الغربية المحتلة البالغ عددهم 200 ألف عامل، فلم يتم بالضرورة إنهاء عقد عملهم، لكنهم منعوا من دخول الأراضي الإسرائيلية منذ سنة تقريبا.

ونظرا لأن“علاقة العمال” مع أرباب عملهم لم تقطع رسميا، فإن النقابات تطالب إسرائيل بضمان قيام الشركات المعنية بدفع الرواتب المستحقة عليها منذ أيلول/ سبتمبر 2023.

وتتهم النقابات السلطات الإسرائيلية بعدم احترام بندين من اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الأجور.

الأول ينص على أن الرواتب تدفع“على فترات منتظمة” خلال مدة عقد العمل والثاني ينص على أنه“عند انتهاء عقد العمل، سيتم الدفع النهائي لكامل الراتب المستحق خلال فترة زمنية معقولة”.

الشكوى التي قدمت الجمعة موجهة إلى مجلس إدارة المنظمة، الذي يمكنه أن يقرر تعيين لجنة مكلفة النظر في الطلب ورد الحكومة الإسرائيلية.

وفي“الحالات الأكثر خطورة”، في نهاية الإجراء، يمكن لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية أن يشكل لجنة تحقيق.