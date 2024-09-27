فدا: رؤية الرئيس عباس هي المسار الصحيح لاستعادة الاستقرار وإرساء السلام ومنع التصعيد

MENAFN - Palestine News ) رام الله /PNN-أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أن الرؤية التي طرحها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) حول "اليوم التالي للحرب" في خطابه أمام الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثل المسار الوحيد لاستعادة الاستقرار وإرساء السلام في المنطقة.

وأضاف "فدا" أن هذه الرؤية الشاملة والمتكاملة تأتي كرد على التصعيد الذي تسبب فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتجنب المنطقة من الدخول في حرب شاملة في حال استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس الشرقية، ولبنان.

وشدد "فدا" على ضرورة الاستجابة لتنفيذ كل بنود هذه الرؤية، لا سيما دعوة الرئيس لمحاسبة إسرائيل على جرائمها وضمان عدم إفلاتها من العقاب. كما دعا إلى دعم طلب تجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العمومية للأمم المتحدة حتى تلتزم بتنفيذ قراري الجمعية العامة 181 و194، وتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الاحتلال خلال 12 شهراً.

وأكد الاتحاد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلاً عن عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد استقلال الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إضافة إلى ضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأشار "فدا" إلى أن "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" الذي أُعلن عنه اليوم في نيويورك، بدعم من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي والنرويج، يمثل خطوة مهمة لدعم رؤية الرئيس عباس، داعياً جميع الدول المحبة للسلام للانضمام لهذا التحالف والعمل على تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.



