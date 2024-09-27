أسعار النفط تتجه لخسارة أسبوعية بضغط من توقعات ارتفاع الإمدادات

استقرت أسعار النفط اليوم الجمعة لكنها ظلت في طريقها لتسجيل انخفاض أسبوعي مع تقييم المستثمرين لأثر توقعات بزيادة الإنتاج من ليبيا ودول أخرى في تحالف أوبك+ في مقابل خطط تحفيز اقتصادي تنفذها الصين أكبر مستورد للنفط.

بحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت قليلا بمقدار ثمانية سنتات بما يعادل 0.1 بالمئة إلى 71.68 دولارا للبرميل.



وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ستة سنتات أو 0.1 بالمئة أيضا إلى 67.73 دولارا للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، من المتوقع أن ينخفض خام برنت بنحو أربعة بالمئة في حين يتجه الخام الأمريكي لتكبد خسارة بنسبة ستة بالمئة تقريبا.

وقالت بريانكا ساشديفا محللة السوق لدى فيليب نوفا "القرار الأحدث لأوبك+ بزيادة الإنتاج لم يؤد إلا لمزيد من التشاؤم" مضيفة أن سوق النفط تواجه صعوبات في ظل ضعف الطلب على مدى الأشهر القليلة الماضية.

وتابعت قائلة "رغم أن تسبب التحفيز الصيني في طلب أعلى على الوقود ليس أمرا مؤكدا إلا أنه قد يقدم بعض الدعم لسوق النفط".

وخفض البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة أسعار الفائدة وضخ سيولة في النظام المصرفي بهدف إعادة النمو الاقتصادي نحو المستهدف لهذا العام عند نحو خمسة بالمئة.

ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من الإجراءات المالية قبل موسم عطلات في الصين يبدأ في الأول من أكتوبر .

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم تحالف أوبك+، المضي قدما في تطبيق زيادة للإنتاج بواقع 180 ألف برميل يوميا بداية من ديسمبر .

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الأربعاء أن هذه الزيادة المخطط لها ترجع إلى قرار السعودية التخلي عن هدف بلوغ سعر النفط 100 دولار للبرميل وعزمها زيادة الإنتاج من أجل استعادة حصتها في السوق.









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