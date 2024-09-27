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الصين تخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك

9/27/2024 7:19:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة تخفيض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد المتباطئ في البلاد.

وذكر بنك الشعب الصيني في بيان أن خفض الاحتياطي الالزامي للبنوك بنسبة 5ر0% سوف يسمح للبنوك بالاحتفاظ بنسبة أقل من الودائع الالزامية، ويحرر مزيد من الأموال من أجل أنشطة الإقراض وشراء السندات الحكومية.

وتتفق هذه الخطوة، التي تستهدف تمويل مشروعات البنية التحتية وغيرها، مع اعتزام البنك المركزي الصيني مواصلة السياسات النقدية الداعمة.

وكان محافظ البنك المركزي بان جونج شينج قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الجديدة. ويأتي خفض نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك بعد يوم من اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، الذي عادة ما يجري تقييما للأوضاع الاقتصادية في البلاد في وقت لاحق من العام.
ويرى كثير من المراقبين أن عقد الاجتماع في مثل هذا التوقيت غير المعتاد يعتبر مؤشرا على تزايد أهمية معالجة مشكلة تباطؤ الاقتصاد الصيني.

التقى كبار الساسة الصينيون أمس الخميس للاتفاق على إجراءات لانعاش الاقتصاد، حيث طالبوا بدعم أكبر لسوق العقارات المتعثر وإنفاق نقدي كاف وتحسين الاستهلاك الضعيف.

وأكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي في الصين أنه يجب تحقيق الأهداف الاقتصادية للعام، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا".

ولم يقدم التقرير أرقاما محددة أو خططا مفصلة لتحقيق المطالب. مع ذلك، من المتوقع أن تكون البيانات النهائية واسعة النطاق عقب اعتراف الحكومة بشدة التباطؤ الاقتصادي.

ويبدو أن الحزب ملتزم بهدف النمو الاقتصادي الذي فرضه وهو نحو 5% هذا العام، على الرغم من التشكك المتزايد بين الخبراء.

ووفقا للتقرير، يعتزم الحزب تحسين قطاع العقارات وزيادة الاستثمار في مشاريع البناء .

وقالت شينخوا إن الصين تسعى " لاستخدام أمثل لدور الاستثمار الحكومي" من خلال السندات الحكومية. كما دعا المكتب السياسي إلى تعزيز الاستهلاك وإلى أن يسعى أفراد الطبقة المتوسطة والأقل دخلا لكسب المزيد.

وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيخفض معدل الفائدة على قروض الإسكان، بالإضافة إلى خفض المعدل بالنسبة للحد الأدنى للاحتياطات النقدية في البنوك.




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