«جافزا» و«جلوبال سورفيسز» تكشفان عن منشأة تصنيع جديدة بقيمة 100 مليون درهم للأسطح الهندسية

كشفت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، و"جلوبال سورفيسز"، الشركة الرائدة في أسطح الكوارتز الهندسية عن أكبر منشأة لتصنيع الأسطح الهندسية في الشرق الأوسط، والأولى من نوعها في دولة الإمارات.

تبلغ قيمة الاستثمار في هذه المنشأة الواسعة 100 مليون درهم (27 مليون دولار)، وتمتد على مساحة تقارب 40,000 متر مربع، وتشكل علامة فارقة مهمة في مسيرة توسّع عمليات "جلوبال سورفيسز" في منطقة الخليج.

بدأت المنشأة إنتاجها التجاري في فبراير 2024، وتمّ تجهيزها بآلات متقدمة يتمّ التحكم بها عبر نظام الإشراف وجمع البيانات "سكادا"، وآلات التحكم الرقمي بواسطة الكمبيوتر "سي إن سي"، لإنتاج أسطح كوارتز هندسية فائقة الجودة تحاكي جماليات الأحجار الطبيعية.

وتستعد "جلوبال سورفيسز" لتلبية الطلب المتزايد على الأسطح عالية الجودة في الخليج والأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، بقدرة إنتاج سنوية تزيد عن 620 ألف متر مربع.

وحضر الفعالية الاحتفالية للمنشأة، عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي، ومايانك شاه، المدير التنفيذي لشركة جلوبال سيرفيسز، ونخبة من المسؤولين الكبار في المؤسستين.

وصرّح عبدالله بن دميثان الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي بقوله: "في إطار التزامنا بتنمية قاعدة التصنيع في دولة الإمارات، وحرصنا على تزويد الشركات بالبنية التحتية المتطورة، وتمهيد الطريق أمام اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً، يسعدنا الترحيب بشركة جلوبال سورفيسز في جافزا، لتنضمّ إلى مجتمعنا المزدهر من الشركات. وستوفر هذه المنشأة أسطحاً عالية الجودة محلية الصنع لاستخدامات قطاع البناء، في حين كان يتم استيرادها سابقاً".

وقال مايانك شاه، المدير التنفيذي لشركة جلوبال سورفيسز: "تُمثل المنشأة الجديدة علامة فارقة مهمة في استراتيجيتنا للنمو العالمي، ستتيح لنا الاستفادة من موقع جافزا الإستراتيجي، ومن بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، لتعزيز قدراتنا اللوجستية. وسيمكننا هذا الربط الفعّال من التصدير بكفاءة إلى الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء الخليج والولايات المتحدة وكندا، وهو أمر ضروري لتعزيز حضورنا في السوق، وتلبية الطلب المتزايد على الأسطح الهندسية عالية الجودة. وخلال العام المقبل، يتوجه تركيزنا نحو الوصول إلى قدرتنا الإنتاجية الكاملة، واستكشاف المزيد من فرص التوسّع لمواصلة إرساء معايير جديدة في الصناعة".

وخلال الفعالية طرحت "جلوبال سورفيسز" سلسلة منتجاتها الجديدة؛ "كوارتزيتس"، وهي مجموعة متميزة مستوحاة من الطبيعة ومصنوعة من أجود المواد الخام والكريستوباليت، تحاكي مظهر الحجر الطبيعي. كما تستعد "جلوبال سورفيسز"، المجهّزة بتكنولوجيا متقدمة حازت على براءة اختراع ومرخصة من شركة "سكيب" في فلوريدا، لإطلاق مجموعتها "ماركوارتز" المستقبلية.

وانسجاماً مع أهداف دولة الإمارات المتمثلة في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ودعم أهداف الاستدامة على نطاق أوسع، تركز شركة جلوبال سورفيسز أولويتها على عمليات الإنتاج صديقة البيئة، باستخدام الطاقة المتجددة والمواد المُعاد تدويرها ونظام معالجة المياه المتقدم الذي يعيد استخدام 80% من المياه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز