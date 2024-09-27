تقلل 264 إصابة.. ما عدد التمارين الأسبوعية للحماية من الأمراض؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشف باحثون عن عدد التمارين الذي يمكن ممارسته خلال العطلة الأسبوعية، ويعمل على تقليل الإصابة بـ 264 مرضاً.

وبحسب الخبراء، فإن ممارسة 150 دقيقة من التمارين المتوسطة الشدة كل أسبوع يقلل خطر الإصابة بالسكري بنسبة 43%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 23%، مقارنة بغير النشيطين.

وفي الدراسة التي أجراها باحثون من ماساتشوستس العام، حلل فريق البحث بيانات النشاط لـ 89 ألف شخص وتمت مقارنتها بالسجل الصحي لهم.

ووفق "دايلي ميل"، أظهرت النتائج أنه بالمقارنة بالمجموعة غير النشطة، كان محبو الرياضة الأسبوعية أقل عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 35% على مدى السنوات الـ 6 التالية.

والأمر الأكثر من ذلك، أن "محاربي عطلة نهاية الأسبوع" شهدوا مخاطر أقل للإصابة بقصور القلب والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب القاتل مقارنة بالأشخاص النشطين العاديين.

وبالنسبة للسكتة الدماغية، انخفضت المخاطر بنسبة 21% لممارسي الرياضة الأسبوعية، مقابل 17% للنشيطين يومياً.

ومع ذلك، وجدت دراسات سابقة أن ممارسة التمارين الرياضية الكافية في عطلة نهاية الأسبوع تشكل تحدياً، حيث يتطلب الأمر مثابرة، ويتطلب الأمر اختيار تمارين مكثّفة بما يكفي لتحقيق الهدف.

وأشار الباحثون إلى تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية للسرطان يفيد بأن ذوي الدخل المنخفض أقل استطاعة على ممارسة التمارين الأسبوعية بالمعدل المطلوب.