نتنياهو يتجاهل غضب واشنطن من رفض الهدنة.. ويصعّد ضد حزب الله‎

MENAFN - Palestine News ) الداخل المجتل / PNN - رغم أن الأمرين لا يفصل بينهما سوى وقت وجيز، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر التصعيد ضد حزب الله ، و عدم استبعاد الاجتياح البري وكذلك اغتيال الأمين العام لــ"حزب الله" نصر الله، بعد رد مكتبه "الهادئ" على المبادرة الفرنسية الأمريكية حول هدنة الـ21 يوما في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وأعلنت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية استعدادها لمحاولات تهريب أسلحة من إيران إلى لبنان، وبالفعل تم استهداف شاحنات عند معبر حدودي بين سوريا ولبنان .

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن واشنطن فوجئت بالرفض الشامل لاقتراح وقف إطلاق النار، من قبل نتنياهو الذي وصل لأمريكا لإلقاء خطابه السنوي الدرامي بالأمم المتحدة.

وتفيد الصحيفة الإسرائيلية أن تعليمات نتنياهو للجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية شملت تنفيذ عمليات إضافية في لبنان، على خلفية أنباء عن محادثات لوقف إطلاق النار بضغوط أمريكية.

ووجه نتنياهو بوقف محاولات التهريب من إيران عبر سوريا إلى لبنان، وهذا هو سبب الهجمات التي شهدناها في اليوم الأخير، والتي تهدف إلى قطع سلسلة التوريدات الإيرانية إلى حزب الله.

وفي الوقت نفسه، تصاعدت التوترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو والبيت الأبيض؛ بسبب الرفض العلني لخطة وقف إطلاق النار عند هبوطه في الولايات المتحدة أمس، وفق المصدر.

واعترفت مصادر إسرائيلية مطلعة على الأمر بأن المبادرة الأمريكية الفرنسية لوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما بين واشنطن وتل أبيب تكشف تفاصيل وتطورات جديدة لها.

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر، المقرب من نتنياهو، يعلم كل تفاصيلها قبل الإعلان عنها، وكان السفير الإسرائيلي بواشنطن، شقيق الرئيس الإسرائيلي هرتسوج يعرفها، وتم إبلاغ نتنياهو بها في وقتها.

بالإضافة إلى ذلك، قال وزراء في الحكومة الإسرائيلية إنهم لا يرفضون المبادرة، وكان هذا في اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر الذي عقد مساء الأربعاء. ورغم ذلك، فإنهم في إسرائيل لم يوافقوا على الخطوط العريضة، أو يعطوها الضوء الأخضر، مع تهديدات بالخروج من الائتلاف قادمة من عدة أسماء، ومنها بن جفير، وكل هذا أثر على القرار الأخير، الذي جاء مخالفًا لرسائل البيت الأبيض طوال الليل.

وقال مسؤول إسرائيلي لـ"يسرائيل هيوم"، إن الضغوط في

تتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات هناك، وأضاف أن رئيس الوزراء كرر بأنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني.