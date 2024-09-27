وزير خارجية النرويج: نخشى توسع رقعة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

MENAFN - Palestine News ) أسلو / PNN - أعرب وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي عن خشية بلاده من توسع رقعة النزاع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة، ودعا إلى تسريع مساعي إقامة دولة فلسطينية.

وقال بارث إيدي ، إن النرويج لا ترى إمكانية التوصل إلى وقف الحرب في لبنان، بعيدا عمّا يجري في قطاع غزة.

وتابع: "علينا أن نتذكر أن أصل المشكلة هو غياب حل للمشكلة الإسرائيلية الفلسطينية". وأعرب عن خشيته من توسع النزاع إلى حرب حقيقية تبتلع مناطق واسعة من التراب اللبناني.



وأكد بارث إيدي أن بلاده تدعم المقترح الأميركي الفرنسي بشأن هدنة بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أن "المقترح لا بأس به، غير أن إسرائيل غير موافقة عليه، وحزب الله لم ينضم إليه".

وأضاف: "لست ممن يرى التوصل إلى وقف منفصل لإطلاق النار في لبنان بعيدا عما يجري في غزة".

وأكد دعم بلاد لجهود قطر ومصر والولايات المتحدة الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

ورأى وزير الخارجية النرويجي أن تسريع إقامة دولة فلسطينية من شأنه تجنيب المنطقة ويلات الحرب.

كذلك أشاد بالإعلان عن تحالف دولي واسع يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.