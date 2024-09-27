وزير شؤون القدس يطلع سفير جنوب أفريقيا على تطورات الأوضاع في القدس

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - اطلع وزير شؤون القدس أشرف الأعور، اليوم الخميس،سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى فلسطين شون بينفلدت، على تطورات الأوضاع في مدينة القدس، في ضوء الانتهاكات المتواصلة.

واستعرض الوزير الأعور، خلال اللقاء، الذي عقد بمقر السفارة برام الله، أبرز جهود الوزارة لدعم صمود المقدسيين، في ظل التصعيد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن عمليات الهدم في المدينة طالت 365 منشأة، إلى جانب التوسع المستمر في المشاريع الاستعمارية التي تهدد الوجود الفلسطيني في القدس.

كما تناول الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، ومحاولات الاحتلال فرض "أسرلة" على المدارس الفلسطينية، ومجمل الانتهاكات

التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى حملات الاعتقال الإسرائيلية، التي أسفرت عن اعتقال 2200 مواطن مقدسي منذ بداية الحرب، مؤكداً أنهم يعيشون في ظروف صعبة.

وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعليم، الصحة، والسياحة.

من جانبه، أكد السفير بينفلدت على دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني، وحرصها على الوقوف بجانب قضيته العادلة، معبراً عن أسفه لاستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق مدينة القدس.

وشدد على ضرورة دعم المقدسيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.