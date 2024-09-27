وزير شؤون القدس يطلع سفير جنوب أفريقيا على تطورات الأوضاع في القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اطلع وزير شؤون القدس أشرف الأعور، اليوم الخميس،
سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى فلسطين شون بينفلدت، على تطورات الأوضاع في مدينة القدس، في ضوء الانتهاكات المتواصلة.
واستعرض الوزير الأعور، خلال اللقاء، الذي عقد بمقر السفارة برام الله، أبرز جهود الوزارة لدعم صمود المقدسيين، في ظل التصعيد المستمر للانتهاكات الإسرائيلية، لافتاً إلى أن عمليات الهدم في المدينة طالت 365 منشأة، إلى جانب التوسع المستمر في المشاريع الاستعمارية التي تهدد الوجود الفلسطيني في القدس.
كما تناول الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، ومحاولات الاحتلال فرض "أسرلة" التعليم على المدارس الفلسطينية، ومجمل الانتهاكات
التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى حملات الاعتقال الإسرائيلية، التي أسفرت عن اعتقال 2200 مواطن مقدسي منذ بداية الحرب، مؤكداً أنهم يعيشون في ظروف صعبة.
وبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعليم، الصحة، والسياحة.
من جانبه، أكد السفير بينفلدت على دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني، وحرصها على الوقوف بجانب قضيته العادلة، معبراً عن أسفه لاستمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق مدينة القدس.
وشدد على ضرورة دعم المقدسيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
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