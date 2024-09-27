وكالة الأدوية الأوروبية توقف بيع دواء يسبب انسداد الأوعية الدموية

طلبت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA)، أمس، وقف بيع "أوكسبريتا" المخصص لعلاج مرض الخلايا المنجلية الذي تنتجه شركة "فايزر"، مؤكدةً أنّ على الأطباء التوقف عن استخدامه.

وأتت دعوة وكالة الأدوية الأوروبية بعد يوم من إعلان شركة الأدوية الأمريكية أنها ستسحب طوعاً عقار "أوكسبريتا" من الأسواق العالمية.

ويُستخدم "أوكسبريتا" لعلاج داء الخلايا المنجلية، وهو مرض في الدم يُحتمل أن يودي بحياة المصاب به ويطال بشكل رئيس ملايين الأشخاص من أصل أفريقي أو شرق أوسطي أو جنوب آسيوي.

وقالت الوكالة، ومقرها أمستردام: "أوصت لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري (CHMP) التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية بتعليق ترخيص بيع أوكسبريتا".

وأضافت، في بيان: "يتم اتخاذ هذه الخطوة كإجراء احترازي في وقت تكون البيانات قيد المراجعة".

وأظهرت دراستان أن المرضى الذين استخدموا "أوكسبريتا" تعرضوا لعدد أكبر من "نوبات انسداد الأوعية الدموية"، أي ألم حاد ومضاعفات محتملة مثل التهاب المفاصل والفشل الكلوي والحوادث الوعائية الدماغية (CVA).

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية تدرس أساساً مخاطر عقار "أوكسبريتا" كجزء من تحقيق بدأ في يوليو.

وقالت الوكالة الأوروبية للأدوية إنّ "هذا التحقيق بدأ عندما أظهرت بيانات من تجربة سريرية أن عدد الوفيات كان أعلى مع عقار "أوكسبريتا" مقارنة بمَن تناولوا علاجاً وهمياً".

وأضافت أنّ "تجربة أخرى أظهرت أنّ العدد الإجمالي للوفيات كان أعلى من المتوقع".

وأوصت وكالة الأدوية الأوروبية بعدم معاودة تناول "أوكسبريتا".

وأكدت الوكالة أنّ على الأطباء أيضاً أن يطلبوا من المرضى التوقف عن استخدام بأوكسبريتا و"مراقبتهم تحسباً لأي آثار جانبية بعد وقف أخذ العلاج".

ومرض الخلايا المنجلية هو مجموعة من اضطرابات الدم الوراثية يتسبب بخلل في الهيموغلوبين البروتيني الحامل للأكسجين.

وتنتقل خلايا الدم السليمة عبر الأوعية الدموية الصغيرة لتحمل الأكسجين إلى مختلف أجزاء الجسم، بحسب المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض في الولايات المتحدة.

ولدى الشخص المصاب بمرض الخلايا المنجلية، يكون الهيموغلوبين غير طبيعي، ما يتسبب في أن تصبح خلايا الدم الحمراء صلبة ولزجة وشبيهة بالمنجل، ما يعوق تدفق الدم.

وقالت شركة "فايزر"، أول من أمس، إنها "ستسحب طوعاً عقار "أوكسبريتا" من كل الأسواق التي تمت الموافقة على بيعه فيها".

وأوضحت أن قرارها "يستند إلى كل البيانات السريرية التي تشير راهناً إلى أن الفائدة الإجمالية لدواء أوكسبريتا لم تعد تفوق المخاطر على المرضى".