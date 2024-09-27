معظمهم سوريون.. أكثر من 30 ألفاً عبروا من لبنان إلى سوريا

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة أن أكثر من 30 ألفا، معظمهم سوريون، عبروا من لبنان إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله والذي أودى بحياة المئات في لبنان.

وقال جونزالو فارجاس يوسا المفوضية في سوريا إن نحو 80 بالمئة ممن يعبرون الحدود سوريون ونحو 20 بالمئة لبنانيون.



وأضاف أن نصفهم أطفال وقصر وأن عدد من يعبرون من الرجال أقل من النساء.

وتابع قائلا في مؤتمر صحفي "يعبرون من دولة في حرب لدولة تواجه أزمة منذ 13 عاما" ووصف ذلك بأنه خيار بالغ الصعوبة.

وأضاف "سنرى في الأيام القليلة المقبلة العدد الذي سيحذو حذوهم".