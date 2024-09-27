معظمهم سوريون.. أكثر من 30 ألفاً عبروا من لبنان إلى سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة أن أكثر من 30 ألفا، معظمهم سوريون، عبروا من لبنان إلى سوريا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله والذي أودى بحياة المئات في لبنان.
وقال جونزالو فارجاس يوسا ممثل المفوضية في سوريا إن نحو 80 بالمئة ممن يعبرون الحدود سوريون ونحو 20 بالمئة لبنانيون.
وأضاف أن نصفهم أطفال وقصر وأن عدد من يعبرون من الرجال أقل من النساء.
وتابع قائلا في مؤتمر صحفي "يعبرون من دولة في حرب لدولة تواجه أزمة منذ 13 عاما" ووصف ذلك بأنه خيار بالغ الصعوبة.
وأضاف "سنرى في الأيام القليلة المقبلة العدد الذي سيحذو حذوهم".
MENAFN27092024000110011019ID1108722523
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.