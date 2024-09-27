روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا



أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها سيطرت على قرية مارينيفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وسرعت القوات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية من وتيرة تقدمها في دونيتسك وسيطرت على سلسلة من البلدات والقرى هناك.