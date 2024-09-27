روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا

روسيا تعلن السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا
التاريخ
9/27/2024 7:08:35 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها سيطرت على قرية مارينيفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وسرعت القوات الروسية في الأسابيع القليلة الماضية من وتيرة تقدمها في دونيتسك وسيطرت على سلسلة من البلدات والقرى هناك.
MENAFN27092024000110011019ID1108722522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.