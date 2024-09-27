حمدان بن محمد يصل طشقند في مستهل زيارة رسمية إلى أوزبكستان

حمدان بن محمد يصل طشقند في مستهل زيارة رسمية إلى أوزبكستان
التاريخ
9/27/2024 7:08:35 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العاصمة الأوزبكية طشقند على رأس وفد رفيع المستوى في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان.
وكان في مقدمة مستقبلي سموه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأوزبكي، حيث جرت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية.
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