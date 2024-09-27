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حمدان بن محمد يصل طشقند في مستهل زيارة رسمية إلى أوزبكستان

9/27/2024 7:08:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، العاصمة الأوزبكية طشقند على رأس وفد رفيع المستوى في مستهل زيارة رسمية إلى جمهورية أوزبكستان.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأوزبكي، حيث جرت لسموه مراسم الاستقبال الرسمية.


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