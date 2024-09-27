إسرائيل تتعهد بإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان



تعهد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين بإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار مقترح من جانب أمريكا، في لبنان، مما يبدد المخاوف بشأن اندلاع

حرب إقليمية.



وذكر مكتب نتنياهو في بيان الليلة الماضية أن إسرائيل ستشارك في مداولات حول خطة لهدنة تستمر ثلاثة أسابيع مع حزب الله، في الأيام المقبلة.

غير أن المكتب قال إنه اصدر البيان إيضاحا لتقرير مفاده أن نتنياهو قد أعطى الضوء الأخضر لوقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، مضيفا "إن التقرير بشأن وقف إطلاق النار غير صحيح. هذا اقتراح أمريكي فرنسي لم يرد عليه رئيس الوزراء حتى".

وذكر البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر قد أجريا بالفعل محادثات حول القضية، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال مكتب نتنياهو إن فريقين إسرائيليين وأمريكيين اجتمعا في وقت متأخر من يوم الخميس لمناقشة المبادرة الأمريكية، و"كيف يمكننا المضي قدما في الهدف المشترك المتمثل في إعادة الناس إلى ديارهم بسلام". وأضاف أن هذه المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة.

وينظر إلى الجهود الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة على إنها محاولة أخيرة لمنع تصعيد القتال هذا الأسبوع بين إسرائيل وحزب الله من التحول إلى صراع واسع النطاق.