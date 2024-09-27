مستعمرون يهاجمون المركبات قرب دورا القرع ويغلقون طريقا شمال رام الله
التاريخ
9/27/2024 6:13:05 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الجمعة، مركبات المواطنين قرب قرية دورا القرع شمال رام الله.
وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستعمرين هاجموا مركبات المواطنين، ورددوا شعارات عنصرية، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستعمرين أغلقوا الطريق الواصل بين قريتي دورا القرع وعين يبرود، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.
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