مستعمرون يهاجمون المركبات قرب دورا القرع ويغلقون طريقا شمال رام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - هاجم مستعمرون، اليوم الجمعة، مركبات المواطنين قرب قرية دورا القرع شمال رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة من المستعمرين هاجموا مركبات المواطنين، ورددوا شعارات عنصرية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستعمرين أغلقوا الطريق الواصل بين قريتي دورا القرع وعين يبرود، ومنعوا مركبات المواطنين من المرور.