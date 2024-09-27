وزير خارجية السعودية يعلن عن تحالف دولي لإقامة الدولة الفلسطينية

MENAFN - Palestine News ) نيويورك/ PNN - أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إطلاق "تحالف دولي" من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وحذر من خطر اندلاع حرب إقليمية في ظل الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإعلان جاء في اجتماع وزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام عُقد -أمس الخميس- على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك الأميركية.

وقال ابن فرحان "إننا اليوم، باسم الدول العربية والإسلامية وشركائنا الأوروبيين، نعلن إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وندعوكم للانضمام إلى هذه المبادرة".

وأوضح أن تأسيس التحالف نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك، والهدف هو إيجاد الحلول للمسألة الفلسطينية بدلا من الاكتفاء بالانتظار والترقب.

واعتبر أن "تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه كافة المنطقة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش".

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة حق أصيل وأساس للسلام، وليس نتيجة نهائية يتم التفاوض عليها ضمن عملية سياسية بعيدة المنال".

وعبّر عن تقديره للدول التي اعترفت بفلسطين مؤخرا، ودعا كافة الدول "للتحلي بالشجاعة واتخاذ ذات القرار، والانضمام إلى الإجماع الدولي المتمثّل بـ149 دولة معترِفة بفلسطين".

وأكد وزير الخارجية السعودي أن الحرب على قطاع غزة تسببت في كارثة إنسانية، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تكرس سياسة "الاحتلال والتطرف العنيف" عبر ارتكاب انتهاكات خطيرة في الضفة الغربية، وتهديد المسجد الأقصى والمقدسات الدينية.

واعتبر أن "الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب، والتحريض والتجريد من الإنسانية، والتعذيب الممنهج بأبشع صوره بما في ذلك العنف الجنسي وغيرها من الجرائم الموثقة وفقًا لتقارير الأمم المتحدة".

وتطرق الوزير للتصعيد في المنطقة التي تشهد "تصعيدا إقليميا خطيرا" عبر استهداف لبنان، محذرا من "خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع".

وطالب بـ"وقف الحرب وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام وعدم تمكينهم من تهديد أمن المنطقة والعالم أجمع".

وأضاف "إننا نتساءل ماذا تبقى من مصداقية النظام العالمي وشرعيته أمام وقوفنا عاجزين عن وقف آلة الحرب، وإصرار البعض على التطبيق الانتقائي للقانون الدولي في مخالفة صريحة لأبسط معايير المساواة والحرية وحقوق الإنسان".