عرنكي: كلمة الرئيس في الأمم المتحدة شاملة وحددت رؤية واضحة لإنهاء الاحتلال

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، كلمة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة بالتاريخية والشاملة، التي تناولت جميع جوانب القضية الفلسطينية، وحددت رؤية واضحة ومحددة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد عرنكي في بيان، أهمية ما جاء في كلمة سيادته التي
عبرت عن معاناة شعبنا، وأكدت على حقوقه وثوابته الوطنية، وصموده، واصراره على البقاء في ارضه، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية، وضرورة وقف العدوان الدموي على أبناء شعبنا وانهاء الاحتلال بشكل نهائي، وكامل.
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