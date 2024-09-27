عرنكي: كلمة الرئيس في الأمم المتحدة شاملة وحددت رؤية واضحة لإنهاء الاحتلال

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN - وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، كلمة الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة بالتاريخية والشاملة، التي تناولت جميع جوانب القضية الفلسطينية، وحددت رؤية واضحة ومحددة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد عرنكي في بيان، أهمية ما جاء في كلمة سيادته التي

عبرت عن معاناة شعبنا، وأكدت على حقوقه وثوابته الوطنية، وصموده، واصراره على البقاء في ارضه، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية، وضرورة وقف العدوان الدموي على أبناء شعبنا وانهاء الاحتلال بشكل نهائي، وكامل.