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ممثل سمو أمير البلاد: الكويت تدين بأشد العبارات غارات الاحتلال وعملياته العسكرية ضد لبنان

9/27/2024 6:06:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- عبر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن إدانة دولة الكويت وبأشد العبارات الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة.


وقال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمة ألقاها خلال المناقشة العامة للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك اليوم الخميس إن هذه الغارات الجوية والعمليات العسكرية "أودت بأرواح المئات من المدنيين الذين لا ذنب لهم من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم".


وشدد سموه على أن ذلك يأتي "في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهو الأمر الذي دائما ما كنا نحذر منه ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة".


كما أعرب سموه عن الإدانة للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال لإسرائيلي للسيادة اللبنانية ومحاولة جره للصراع القائم بالمنطقة وتجاهله للإرادة والمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701.


وفيما يتصل بالأوضاع في سوريا ذكر سموه أن دولة الكويت تؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي وبملكية سورية خالصة وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2254 ويحقق تطلعات شعبها الشقيق إلى الأمن والاستقرار وكذلك الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.


وحول التطورات في ليبيا قال سموه "إننا نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في دولة ليبيا الشقيقة داعين إلى تغليب الحكمة وصوت العقل واللجوء إلى الحوار السياسي لحل الخلافات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار".


وعلى الصعيد الإقليمي وترسيخا لقواعد حسن الجوار الواردة في ميثاق الأمم المتحدة قال سموه "إننا نجدد الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". (النهاية)
م ع ع




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