ممثل سمو أمير البلاد: الكويت تدين بأشد العبارات غارات الاحتلال وعملياته العسكرية ضد لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- عبر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله عن إدانة دولة الكويت وبأشد العبارات الغارات الجوية والعمليات العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وقال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمة ألقاها خلال المناقشة العامة للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك اليوم الخميس إن هذه الغارات الجوية والعمليات العسكرية "أودت بأرواح المئات من المدنيين الذين لا ذنب لهم من هذا التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي الذي تتسع رقعته يوما بعد يوم".
وشدد سموه على أن ذلك يأتي "في انتهاك صارخ لكافة الأعراف والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وهو الأمر الذي دائما ما كنا نحذر منه ومن عواقبه على دول الجوار والمنطقة".
كما أعرب سموه عن الإدانة للانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال لإسرائيلي للسيادة اللبنانية ومحاولة جره للصراع القائم بالمنطقة وتجاهله للإرادة والمناشدات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701.
وفيما يتصل بالأوضاع في سوريا ذكر سموه أن دولة الكويت تؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي وبملكية سورية خالصة وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2254 ويحقق تطلعات شعبها الشقيق إلى الأمن والاستقرار وكذلك الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
وحول التطورات في ليبيا قال سموه "إننا نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في دولة ليبيا الشقيقة داعين إلى تغليب الحكمة وصوت العقل واللجوء إلى الحوار السياسي لحل الخلافات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها بالتنمية والازدهار".
وعلى الصعيد الإقليمي وترسيخا لقواعد حسن الجوار الواردة في ميثاق الأمم المتحدة قال سموه "إننا نجدد الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية". (النهاية)
م ع ع
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