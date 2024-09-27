ممثل سمو أمير البلاد: مجلس التعاون الخليجي كان وما يزال وسيظل صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- شدد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان وما يزال وسيظل بإذن الله تعالى صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحولات المتسارعة.
وقال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمة ألقاها خلال المناقشة العامة للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك اليوم الخميس "نحتفي هذا العام بالذكرى ال43 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أثبت خلال مسيرته المباركة عبر العقود الأربعة الماضية أنه ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقتنا".
وأضاف أنه "في هذا السياق يطيب لي أن أعرب عن تقديرنا العميق لدولة قطر الشقيقة لما تقوم به خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهود مخلصة تسهم في تعزيز مسيرة دول المجلس على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".
وأكد سموه أنه "اليوم ودولة الكويت على أعتاب تولي رئاسة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر المقبل فإننا نجدد التأكيد على عزمنا الراسخ لمواصلة هذه المسيرة المباركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحقيق الأهداف السامية التي نتطلع إليها جميعا فقد كان مجلس التعاون وما يزال وسيظل بإذن الله تعالى صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحولات المتسارعة".
وأعرب سموه عن تطلع دولة الكويت إلى "الفعاليات الإقليمية والدولية التي سوف تستضيفها دول مجلس التعاون" مجددا التهنئة في هذا السياق للأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض (إكسبو 2030) وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 مؤكدا تسخير إمكانيات دولة الكويت كافة للمساهمة مع الأشقاء في المملكة لإنجاحهما. (النهاية)
م ع ع
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