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ممثل سمو أمير البلاد: مجلس التعاون الخليجي كان وما يزال وسيظل صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء

9/27/2024 6:05:39 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 26 - 9 (كونا) -- شدد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله على أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية كان وما يزال وسيظل بإذن الله تعالى صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحولات المتسارعة.


وقال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في كلمة ألقاها خلال المناقشة العامة للدورة ال79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك اليوم الخميس "نحتفي هذا العام بالذكرى ال43 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أثبت خلال مسيرته المباركة عبر العقود الأربعة الماضية أنه ركيزة أساسية للاستقرار والازدهار في منطقتنا".


وأضاف أنه "في هذا السياق يطيب لي أن أعرب عن تقديرنا العميق لدولة قطر الشقيقة لما تقوم به خلال رئاستها الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهود مخلصة تسهم في تعزيز مسيرة دول المجلس على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف".


وأكد سموه أنه "اليوم ودولة الكويت على أعتاب تولي رئاسة المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر المقبل فإننا نجدد التأكيد على عزمنا الراسخ لمواصلة هذه المسيرة المباركة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحقيق الأهداف السامية التي نتطلع إليها جميعا فقد كان مجلس التعاون وما يزال وسيظل بإذن الله تعالى صوت الحكمة والاعتدال ومنارة للحوار البناء في محيط يعج بالتحديات والتحولات المتسارعة".


وأعرب سموه عن تطلع دولة الكويت إلى "الفعاليات الإقليمية والدولية التي سوف تستضيفها دول مجلس التعاون" مجددا التهنئة في هذا السياق للأشقاء في المملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض (إكسبو 2030) وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 مؤكدا تسخير إمكانيات دولة الكويت كافة للمساهمة مع الأشقاء في المملكة لإنجاحهما. (النهاية)
م ع ع




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