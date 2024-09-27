«قراءات شعرية» لحمدة العوضي في «المجلس الأدبي»

نظمت دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، بمقرها بمدينة كلباء، ضمن برنامج «قراءات شعرية»، جلسة استضافت خلالها الشاعرة حمدة العوضي، وذلك أمس بالمجلس الأدبي بمدينة كلباء. وقدمت الشاعرة خلال الجلسة مجموعة متنوعة من الشعر الفصيح، كما ألقت قصائد وطنية ووجدانية واجتماعية.

افتتحت الجلسة، التي أدارها عبد الله أحمد، بتقديم نبذة عن سيرة الشاعرة حمدة العوضي، طالبة في برنامج الدكتوراه بجامعة الشارقة، الحاصلة على ماجستير النقد في اللغة العربية من الشارقة 2023، وأيضاً ماجستير القيادة التربوية من الجامعة الأمريكية برأس الخيمة 2017.

لها العديد من المؤلفات والإصدارات والمنشورات، منها ديوان الشعر النبطي «ساجع غناه»، وجدلية «المرأة والشعر»، وديوان «بين السكر والشهد»، وغيرها.

كما نالت جوائز عديدة، ومنها جائزة العويس للإبداع 2023، جائزة مبدعة المركز الأول، لأفضل قصيدة وطنية لرابطة أدبيات الإمارات، وجائزة المرأة الإماراتية للآداب والفنون لأفضل ديوان شعري.

وقدمت الشاعرة مجموعة متنوعة من الشعر الفصيح، تنوعت قصائدها من الوجدانية والاجتماعية، التي استمتع الحضور من خلالها، وناقشت عدة محاور، منها دور المؤسسات المجتمعية على تشجيع المواهب في كافة المجالات الأدبية والشعرية، سواء كان طفلاً أو شاباً، وذلك باحتضانهم في البرامج الهادفة التي تدعم مواهبهم، كما ناقشت العوضي أهمية اللغة العربية، وغرسها في عقول الأجيال، والتشجيع على استخدامها في الممارسات اليومية.

وأكدت الشاعرة أنها تؤمن بأهمية الكتاب والقراءة الورقية، وأهمية وجود المكتبات، وتوفير الكتب في المنازل، لذلك، فهي مهتمة بإصدار الدواوين الورقية، للتشجيع على القراءة، لكي تخلد الكتب للأجيال القادمة.