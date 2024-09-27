مشاركة نوعية لـ «منصة للتوزيع» في معرضي الكتاب في الرياض وإندونيسيا

تواصل شركة منصة للتوزيع، نهجها الاستراتيجي الهادف إلى إيجاد منافذ متنوعة لدعم الكُتّاب والناشرين الإماراتيين، وتعزيز حضور الكتاب العربي على الساحة الثقافية العالمية، وذلك عبر استثمار فرص المشاركة في معارض الكتاب المرموقة إقليمياً ودولياً، بوصفها منصات مهمّة لترويج أحدث إصدارات دور النشر الإماراتية في مجتمع النشر العالمي، حيث تشارك في الرياض الدولي للكتاب، ومعرض إندونيسيا الدولي للكتاب. وحرصت «منصة للتوزيع» على المشاركة في معرض إندونيسيا الدولي للكتاب، باعتباره نافذةً مهمة لإيصال الكتاب الإماراتي والعربي إلى منطقة جنوب شرق آسيا، وترويجه أمام الزوار والناشرين المشاركين من مختلف دول العالم. وعبر جناحها في هذا المعرض الذي يُقام في مركز جاكرتا للمؤتمرات، في الفترة ما بين 25 و29 سبتمبر 2024، تتيح «منصة» لزوار المعرض فرصة الاطلاع على المنتج الثقافي الإماراتي، من خلال 1,410 كتب، تضم 470 عنواناً من إصدارات 60 دار نشر محليّة، تغطي مختلف حقول الأدب والمعرفة.

أما في العاصمة السعودية، وعبر جناحها في معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يجمع أكثر من 1800 دار نشر من 32 دولة حول العالم، تحتفي شركة «منصة للتوزيع»، بـ 973 عنواناً مختاراً من أبرز الإصدارات التي تقدمها 82 دار نشر إماراتية، لتضع 4870 كتاباً في متناول جمهور المعرض، الذي يستقبل سنوياً حوالي مليون زائر من شتى أنحاء المملكة ومن خارجها.

وتسعى «منصة»، من خلال مشاركتها في هذين المعرضين، إلى تسهيل آليات تسويق إصدارات الناشر الإماراتي، وتعزيز مبيعاته، وزيادة حصته في أهم أسواق الكتاب على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الهادفة لأن تكون المصدر الأول للكتاب الإماراتي والعربي.