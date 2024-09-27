خالد بن محمد بن زايد يزور المصابين من منتسبي القوات المسلحة

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، المصابين من منتسبي القوات المسلحة، الذين تعرضوا للإصابة جراء حادث وقع مساء يوم الثلاثاء الماضي أثناء تأدية واجبهم بالدولة.

واطّلع سموه، خلال هذه الزيارة، على الحالة الصحية للمصابين والجرحى، واستمع إلى شرح مفصّل عن أوضاعهم الحالية من قبل الفريق الطبي المشرف على علاجهم في زايد العسكري في أبوظبي.

كما تبادل سموّه الأحاديث الودية مع الجرحى، معبراً عن تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى متابعة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، لحالتهم الصحية وتمنياته لهم بالشفاء، مؤكّداً سموّه اعتزاز القيادة الرشيدة بأفراد وجنود وضباط القوات المسلحة.

وفي ختام الزيارة، عبّر المصابون عن شكرهم وسعادتهم بزيارة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، مؤكّدين التزامهم الدائم وإخلاصهم في خدمة الوطن وقيادته الرشيدة.



