ساعة HUAWEI WATCH GT 5 قفزة كبيرة في إدارة الصحة واللياقة

في عالم الساعات الذكية، قطعت "هواوي" شوطاً طويلاً لتقدم ما هو أكثر بكثير من مجرد تتبع الخطوات وإخبار الوقت. ففي الوقت الحاضر، يتعلق الأمر بمفهوم أكثر اتساعاً ليشمل سلاسة الاتصال، وتعقب الوضع الصحي للمستخدمين، وهي الميزات التي تبدو تقريباً مستقبلية.

ورغم كل تلك المزايا، فإن التصميم، بالطبع، هو في صدارة الاهتمام. وسواء كانت المزايا هي تتبع مستوى الأكسجين في الدم، أو مراقبة مستوى الضغط، أو حتى المعلومات المتعلقة بجودة النوم، فإن المستخدمين يتوقعون من رفيق معصمهم أن يقوم بكل تلك المهام، ولكن في إطار من الأناقة.

وبالإضافة إلى الميزات المتقدمة لرصد نشاط اللياقة البدنية والصحية التي تلبي احتياجات كلا من الرياضيين المحترفين والمستخدمين العاديين على حد سواء، فإن الأفضل هو زيادة وتنوع الخيارات المتاحة للمستخدمين.

سلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT 5 تحقق كل الأهداف

تصميم حاد

تأتي سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 بعدد من الإصدارات المختلفة، هما HUAWEI WATCH GT 5 Pro وHUAWEI WATCH GT 5، مع ثلاثة أحجام مختلفة و12 لوناً. تعيد ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro بقياس 46 مم تصميم الإطار الثماني الأيقوني مع تعزيز التفاصيل. هذه المرة، يُعاد تصميم الشكل الثماني على الإطار، مما يخلق خطوطاً بارزة ومميزة حول محيطه. تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro بقياس 46 مم بشاشة AMOLED قياس 1.43 بوصة. تستخدم مواد متينة مثل زجاج الياقوت، وهيكل من سبيكة التيتانيوم، وخلفية من السيراميك النانوي. ويتمتع التيتانيوم بمتانة فائقة ووزن خفيف مقارنة بالفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى مقاومة مدهشة للتآكل.

يأتي النموذج الأصغر بقياس 42 مم من ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Pro ببنية من السيراميك النانوي البلوري الكامل، مع إطارات سيراميكية بيضاء مزينة بلمسات ذهبية. تحمي شاشة AMOLED قياس 1.32 بوصة من الخدوش والتآكل بفضل زجاج الياقوت الذي يغطيها.

تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 خيارات أنيقة بقياس 41 مم وأخرى أكبر بقياس 46 مم. على عكس النسخ الاحترافية، تم تصنيع هذه الساعات من الفولاذ المتين المُقاوم للصدأ.

HUAWEI TruSense يُحدث نقلة نوعية

تُقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 قفزة كبيرة في تتبع الصحة واللياقة البدنية مع ظهور نظام HUAWEI TruSense. ويوفر هذا النظام ستة تحسينات رئيسية في الدقة، والسرعة، والشمولية، والمرونة، والانفتاح، والتحسينات التكرارية، مما يدفع حدود تعقب الوضع الصحي إلى الأمام.

وبفضل نظام HUAWEI TruSense، أصبحت سلسلة WATCH GT 5 الآن رائدة في الصناعة في تتبع العلامات الحيوية مثل معدل ضربات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم، ومعدل التنفس. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، حيث يأخذ مساعد الرفاهية العاطفية الجديد تتبع الصحة النفسية إلى مستوى جديد، مما يتيح للساعة استنتاج الحالة العاطفية للمستخدم.

ومن خلال تتبع الأنماط العاطفية على المدى الطويل، تساعد الساعة في التنبؤ بمخاطر الصحة العاطفية، وتنبيه المستخدمين لإجراء التعديلات اللازمة في نمط حياتهم. ولإضافة لمسة من المرح، يتميز مساعد الرفاهية العاطفية أيضاً بوجه الساعة "الدب الباندا"، الذي يستجيب لمزاجك بعدد من الرسوم المتحركة. مع حركة بسيطة للمعصم، يعكس وضع الباندا حالتك العاطفية، ليكون بمثابة خاتم مزاجي بتقنية عالية.

أما بالنسبة للنساء، فإن سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 تقدم لهم ميزة الإدارة المتقدمة لدورة الطمث، مما يوفر نظاماً سهلاً للتنقل يجعل المعلومات الصحية للنساء أكثر سهولة وفائدة.

يتفوق على تدريباتك

تظل عمر البطارية كما هو مثير للإعجاب، حيث يصل إلى 14 يوماً في النموذج بقياس 46 مم و7 أيام في النسخة بقياس 41 مم. وسواء كنت تتعقب تدريباتك أو تود فقط البقاء متصلاً، فلن تحتاج إلى البحث عن الشاحن كثيراً. وبالإضافة إلى ذلك، مع دعم الشحن اللاسلكي، يصبح شحن الساعة سريعاً وسهلاً.

تحديثات رياضية

تقدم سلسلة HUAWEI WATCH GT 5 ميزات تتبع رياضية جديدة مصممة للرياضيين المحترفين، مثل أدوات متطورة للدراجات وتجربة الركض الأكثر شمولاً، مدعومة بنظام تحديد المواقع المتقدم HUAWEI Sunflower، حيث يوفر الجهاز مسارات متقدمة عن قيادة الدراجات أو ممارسة رياضة الجري. كما شهد نظام مراقبة معدل ضربات القلب تحديثات كبيرة، حيث تتجاوز دقتها الآن 98% خلال ممارسة رياضة الجري.

يوفر وضع الرياضات في الهواء الطلق الآن خرائط مسارات ملونة بالكامل، مع التبديل التلقائي بين أوضاع النهار والليل لضمان وضوح الرؤية في أي إضاءة. يحصل راكبو الدراجات على ميزة خاصة مع ميزات جديدة تركز على السلامة. يعرض وضع الدراجات المؤشرات الرئيسية في الوقت الفعلي على هاتفك عبر تطبيق HUAWEI Health، مما يحوله إلى جهاز كمبيوتر للدراجات لمراقبة أدائك طوال الرحلة.

وما هو أكثر من ذلك، أن هذه الساعة متوافقة مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android وiOS. لذا، وبغض النظر عن الهاتف الذكي الذي تستخدمه، يمكنك الاستمتاع بميزات تتبع الصحة والرياضة المتقدمة في ساعة WATCH GT 5، مع الحفاظ على أناقتك أثناء القيام بذلك.

الأسعار والتوافر في دولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن الآن الحصول على ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Series بسعر يبدأ من 899 درهماً إماراتياً، مع التمتع بقسيمة إضافية تصل قيمتها إلى 100 درهم إماراتي! لا تفوت فرصتك للاستفادة من هذه العروض الجذابة!

وقد تعيد ساعة HUAWEI WATCH GT 5 Series تعريف توقعاتك بشأن الساعة الذكية. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، فإن هذه الساعة قد تكون الرفيق الأساسي للصحة واللياقة البدنية، حيث توفر مجموعة متنوعة من الميزات بسعر جذاب. حتى إذا كنت تبحث فقط عن ساعة ذكية أنيقة وعملية، فإن سلسلة GT 5 توفر قيمة استثنائية مقابل أموالك.