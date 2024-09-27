النصف الجميل من الكوب

لا نقف عند النصف الفارغ من الكوب، ولا نطيل النظر إلى هذا فقط، فالنصف الآخر منه مليء بالجميل واللذيذ، طعم مستساغ، ومشهد يسر الناظرين، نتلقى يومياً العشرات من الفيديوهات التلقائية، يبثها شباب من الإخوة العرب، والأشقاء الخليجيين، تنطق بالحب والإعجاب بتفاصيل معروفة للكثيرين.

وربما تكون غائبة أو مغيبة عن البعض من مجتمعنا، الذي يتباهى أنه حضن دافئ للمقيمين بيننا، برد وسلام عليهم من كل سوء، يستظلون بفيء بلادنا ونسيمها، يتعايشون مع أهلها، يعملون ويحيون فيها، زادهم ما يكنون لهذه الأرض من عشق ومودة، يفرحون لإنجازاتها، ويتغنون بما يجدون فيها من رغد العيش وحسن المقام، يسهمون في مسيرتها التنموية، وينطلقون في هذا العالم المتناغم، نحو المستقبل المشرق لهم ولأبنائهم.

هؤلاء لا يجدون ضيراً في عبارات الإنصاف والحق، يصفون بها مجتمعاً، هو بالنسبة لهم أيضاً وطن، ولا يأبهون بالزعيق والصراخ الذي يطلقه آخرون، ولا تنجح محاولاتهم لإخفاء نور الشمس بالغربال، أو النيل من جمالها، أو حرمان الناظرين لها، المترقبين لدفئها وأشعتها، لتبدد ظلام الليل، واستقبال الفجر، بما فيه من روعة ودهشة في نهار جديد.

نحيي من يجد بيننا الحب، فشعر به، ورأى فينا الإحسان فذكره، والتمس من لدنا حنانا وذوقاً وأدباً وكرماً وعطاءً، فابتسم وشكر، طاب له العيش وراق له المقام، وجد نفسه بين أهله وأشقائه، هذا هو النصف الجميل، الذي تتشابك معه أيدينا، ولا نرى النصف الآخر الفارغ، وليس لنا فيه سوى التجاهل وصرف النظر عما يخلفه مروره المشين من أشواك على الورد.

ويدعس الجميل بكراهية تمكنت منه، وإساءة لا يتوانى عن توجيهها إلينا، عبر فيديوهات فارغة، ليس فيها سوى خطاب الكراهية، يرتدي الزي الوطني الإماراتي، ويصبح كمثل الحمار يحمل أسفاراً، أو ثور هائج ينطح ويضرب بقرنيه حوائط صلبة كالجبال، لا تتأثر بالنطح والناطحة، هؤلاء لهم القانون الذي يقف لهم بالمرصد.



