منذ أكتوبر الماضي وحتى اليوم لم تتوقف آلة القتل الإسرائيلية عن حصد أرواح الفلسطينيين حتى زادت الأرواح البريئة، التي ذهبت ضحية العجرفة وسياسة الإبادة عن الأربعين ألفاً من النساء والأطفال والشباب وكبار السن! بأي ذنب قتل هؤلاء؟



بأي حجة أبيد كل هؤلاء وكأنهم لا يساوون شيئاً في عالم البشر، أو حتى لا يستحقون الالتفات؟ فماذا فعلت إذن الدول الحامية للديمقراطية وحقوق الإنسان؟ ماذا فعلت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية؟ صرخ الناس في كل الشوارع، وتظاهروا في كل العواصم ضد الحرب والقتل والإبادة.. لكن شيئاً لم يتغير، سوى المزيد من تجاهل الضحايا، والمزيد من نصرة القاتل! فيا لعار البشرية مما يجري!

لسنا معنيين بطروحات قادة الجيش الإسرائيليين، الذين يدّعون أن كل هذا القتل كان دفاعاً عن ضحايا حادث السابع من أكتوبر، الذي نفذته حماس، ففي نهاية الأمر وحسب موازين الردع والرد لا يستحق الأمر كل هذه العربدة والولوغ في الدم لعام كامل، أبيدت فيها غزة، ومن وما عليها.

يبقى الجنرالات جنرالات في النهاية، ويبقى الجيش جيشاً محتلاً، تقوم عقيدته على نزعة إبادة الآخر، وتطهير الأرض من أهلها الفلسطينيين، نعم الفلسطينيون هم أهل الأرض شاء من شاء، وأبى من أبى، تلك حقيقة تاريخية وجيوسياسية وأنثروبولوجية، ولن يغيرها كل ما أحدثه الاحتلال من تغيير لموازين القوة أو طبوغرافية الأرض أو التخطيط العمراني والحضري.

مهما تعاقبت الأجيال فالذاكرة الفلسطينية حاضرة، مهما صودرت الدور فإن رمزية المفاتيح الفلسطينية تلوح أمام أعين المحتل، فتخيفه أكثر مما تخيفه الدبابة والكاتيوشا، ومهما تغيرت أسماء المدن، سيبقى اسمها فلسطين.

وستظل سيدة المدن، وستبقى فلسطين، وسيتغنى بها الشعراء في كل الوطن العربي كما يتغزلون ويغنون لبيروت ودمشق والقاهرة، فنحن نحب أوطاننا ونعشقها، ونتغزل بها، وتظل في ذاكرتنا بأسمائها مهما طال احتلالها، فالقدس بقيت في يد الصليبيين 200 عام، لكنها عادت، ورحل المحتلون.وعوداً على بدء، لم يبق احتلال إلى الأبد طيلة التاريخ البشري، وهذا ما يفسر همجية القتل التي نراها.