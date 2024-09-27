الاقتصاد الأمريكي يحسم معركة الرئاسة!

مع مرور الوقت واقتراب حسم المعركة الانتخابية الرئاسية، تطفو على سطح الأحداث القضية الموضوعية الأولى وهي «ملف الاقتصاد الأمريكي».

كل الاستطلاعات المختلفة تعطي ملف حال الاقتصاد ومستقبله أكثر من 60 % على الأقل في الأولوية والاهتمام لقاعدة الناخبين الأمريكيين.

هناك ملفات هامة أخرى مثل الإجهاض والهجرة والبيئة والصحة والذكاء الاصطناعي، لكنها رغم الجدل الشديد والحاد حولها، لا تصل إلى حافة أهمية ملف الاقتصاد.

تتقدم «هاريس» في ملفات الإجهاض وحقوق المرأة، وتستحوذ على النسبة الأكبر لمن هم ما بين 18 إلى 35 سنة من الشباب.

ويتقدم «ترامب» على هاريس في ملفات الاقتصاد والهجرة، ومن هم من الرجال فوق الأربعين.

هاريس تستحوذ على مشاعر الطبقة الوسطى التي تدافع ليل نهار عن حقوقها، وتعدها بجوائز تشجيعية في حال فوزها، مثل الدعم المالي لدفع الدفعة الأولى لشراء منزل، وتخفيض الضرائب على الدخل لهذه الطبقة.

وتسعى هاريس إلى ما أسمته «الحصول على النسبة العادلة من ثروات الأثرياء عبر فرض نظام ضرائبي صارم على دخولهم وأرباحهم يمكن أن تزيد الدخل العام بخمسة تريليونات من الدولارات».

بالمقابل يسعى ترامب إلى تخفيضات ضرائبية على المشروعات الكبرى لتشجيع الاستثمارات.ويسعى إلى فرض تعرفة جمركية على الصناعات المصنعة في الخارج تصل إلى 200 % من قيمتها، بهدف تشجيع الصناعات الثقيلة على أن تصنع وتجمع في الولايات المتحدة بواسطة عمالة أمريكية، مما يجذب إليه أصوات الكثير من الأيدي العاملة، وبالذات عمال صناعة السيارات في «ميشيغان» وهي ولاية من الولايات المرجحة في سباق الرئاسة.المعركة الآن وصلت إلى الذروة والملف الرئيسي الحاسم هو الاقتصاد قبل أي ملف آخر.