الصداقة مواقف وبصمات

الصداقة علاقة إنسانية اجتماعية راقية، وهي علاقة طويلة المدى قائمة على مبدأ الاستدامة والوفاء بين الصديقين، وإن باعدت المسافات بعد ذلك بينهما، فحبل الود لا ينقطع، وحرارة المحبة كالشعلة الوقادة لا تنطفئ، فالصداقة لا تعني مجرد الشعور بالرفقة وتجنب العزلة، بل هي أعمق من ذلك حقيقة وأثراً، ولذلك قيل: ‌الصديق ‌هو ‌أنت إلا أنه بالشخص غيرك، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الإطار العملي بقوله: «‌لا ‌يؤمن ‌أحدكم ‌حتى ‌يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، وأكد العلماء والحكماء فضل الصداقة ومكانة الصديق، فقال بعضهم: «اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، هم زينة في الرخاء، وعُدَّة في الشدة، ومعونة على خير المعاش والمعاد».



والصداقة مواقف تترجم على أرض الواقع بين الصديقين، أساسها الصدق والوفاء والمعاونة، فهي خصال جوهرية لا تتم الصداقة ولا تكتمل إلا بها، ومن آداب الصداقة كتمان السر، وستر العيوب، وتوقير الصديق في حضوره، ودفع أي كلام سيئ يقال عنه في غيبته، والفرح بما ينال من خير، ومواساته والوقوف معه إذا أصيب بشدة وكرب، فالصديق يحيط صديقه بالرعاية والعناية في كل أحواله وظروفه، في رخائه وشدته، وفي قوته وضعفه، وفي حضوره وغيبته، بل وفي الدعاء له في حياته وبعد مماته، ورجاء الاجتماع به يوم القيامة مع المتحابين في الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: «المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء»، وهكذا تعكس الصداقة مواقف عملية يتحلى بها الصديق تجاه صديقه في أي زمان وأي مكان.



ومن حقوق الصديق على صديقه حسن المعاملة عند لقائه، والتبسط إليه، وأن يبدأه بالسلام عند إقباله، وأن يوسع له في المجلس، وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ منه، ويحسن الإصغاء إليه، ويهديه من أطايب الكلام ما يسر به، وأن يضمر في قلبه مثل ما يظهره له، فيكون صادقاً في وده سراً وعلانية، وإذا كانت لديه نصيحة نصحه بغاية اللطف، منتقياً أحسن عبارة، سراً دونما ثالث، كما قال الشاعر:





وإذا وجدتُ على الصديق شكوتهُ





سراً إليه وفي المحافل أشكرُ



ولما كانت الصداقة علاقة إنسانية فهي كأي علاقة أخرى، ليست بمنأى عن التحديات والخلافات الطارئة التي قد تعترض طريقها، كما تحدث بين أقرب قريبين، ولذلك تأتي هنا مواقف الصديق في المحافظة على هذه العلاقة والتغلب على التحديات، وبمقدار امتلاك كل طرف للحكمة وسعة الصدر وإحسان الظن والنصيحة بالحسنى والتفاهم والتحاور والتسامح والتنازل تنطفئ هذه المشكلات، ومما يحتاجه الصديقان هنا مبدأ الاستيضاح وعدم الاستعجال في تكوين تصور مسبق بناء على موقف عابر أو كلمة خاطفة صدرت من الصديق، وقد لا يكون لهذا التصور أي أساس من الواقع سوى الأوهام والتحليلات المبتورة، فيقع الإنسان في سوء الظن، وقد يبني على تصوره الخاطئ أحكاماً ومواقف عملية يندم عليها لاحقاً، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث».



ومما يحتاجه الصديقان كذلك لاستدامة الصداقة بينهما ضبط النفس والتحكم بالانفعالات، فكم أفسد الغضب من علاقات، وكم قطع من أحبال صداقات، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنصحه فقال: «لا تغضب» وكرر عليه ذلك مراراً، ومما يعين على ذلك النظرة الموضوعية إلى طبيعة الصديق، فهو إنسان يصيب ويخطئ، فصدور شيء من الهفوات منه أمر متوقع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون»، وإذا كان من المرغوب فيه مع العدو دفع إساءته بالحسنى لعله يلين، فتنقلب عداوته إلى صداقة حميمة، كما قال عز وجل: {‌ادفع ‌بالتي ‌هي ‌أحسن ‌فإذا ‌الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم}، ومن جميل المقولات: «ما عاملت أحداً عصى الله فيك بأحسن من أن تطيع الله فيه»، فمن باب أولى التحلي بهذا الخلق الرفيع مع الصديق، لتزداد الصداقة قوة ومتانة.





إن الصداقة مواقف وبصمات، يجدها كلٌّ من الآخر واقعاً عملياً ملموساً، في مختلف الظروف والمواقف، تترجم صدق ما في النفوس من مشاعر وألفة ومحبة، لتستمر في الحاضر، وتبقى ذكرى خالدة جميلة في المستقبل، يرجو كلٌّ من الصديقين أثرها في الدنيا والآخرة.

