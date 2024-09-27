انتقال الطاقة واقع حتمي وضرورة ملحّة وفرصة هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي

بات من المعروف أن انتقال الطاقة واقع حتمي، يفرز تحديات كبرى، يتعين على العالم بأسره التعاون وحشد الجهود لمواجهتها.

غير أن هذه التحديات توجد في الوقت نفسه فرصاً هائلة لتحقيق النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي، وصون البيئة خلال الرحلة نحو مستقبل محايد للكربون.

ومع أنّ انتقال الطاقة عبر التاريخ لم يكن يوماً أمراً سهلاً، ولطالما استغرق عشرات السنوات، إلا أن ما نواجهه اليوم من تغير مناخي، يتطلب حراكاً أسرع، ونطاقاً أوسع، يتمثل في انتقال منهجي ومترابط وشامل في طرق إنتاج واستهلاك الطاقة.

ويستند هذا الانتقال إلى أساس واضح: طاقة كهربائية نظيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة.

ومن هذا الأساس، تنبع أهمية إزالة الكربون من شبكات الطاقة، واعتماد الطاقة الكهربائية في النقل والتدفئة، والعديد من العمليات الصناعية، إلى جانب إنتاج الهيدروجين، الذي يحمل الكثير من الطاقة، ويمكن استخدامه في العديد من التطبيقات، ما يتيح إدخال الطاقة الخضراء، حتى على القطاعات الاقتصادية، التي تعتبر الأعلى في انبعاثات غازات الدفيئة.

وباعتبار مجموعة «هيتاشي إنرجي» شركة تكنولوجيا رائدة عالمياً في قطاع الطاقة، ندرك مسؤوليتنا المشتركة في تمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام للطاقة، بما يعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة.

ونتفهم في «هيتاشي إنرجي»، الحاجة الماسة لتطوير تقنيات مستدامة لدعم إزالة الكربون من أنظمة الطاقة ورقمنتها.

ونساعد على التنقل بسلاسة في مشهد الطاقة المعقد، باستخدام التوليفة المناسبة من المنتجات المتصلة، والحلول البرمجية والخدمات الممكنة رقمياً.

وتنفذ الشركة عدداً من المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ومن أهم هذه المشاريع، مشروع «لايتننغ» المتخصص في نقل الطاقة من البر إلى الجزر في البحر، ويجري تنفيذه بالتعاون مع مجموعة أدنوك.

وتسهم «هيتاشي إنرجي» في دعم مبادرات دولة الإمارات في رحلتها نحو تحقيق مستقبل مستدام، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة في مجالات الطاقة والتنقل الأخضر والرقمنة وإزالة الكربون، ودفع الانتقال المتسارع من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً قوياً في الانتقال إلى منظومة طاقة أكثر نظافة، انسجاماً مع أهدافها في الوصول إلى الحياد المناخي في عام 2050.

وتندرج مشاركتنا في الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، مطلع أكتوبر المقبل، ضمن جهودنا المتواصلة لدعم أهداف الاستدامة لدولة الإمارات والمنطقة.

وستطرح الشركة خلال «ويتيكس»، مجموعة واسعة من الحلول الرائدة، والخدمات الداعمة لانتقال الطاقة.

وسنشارك أيضاً خلال الحدث العالمي، خبرتنا وابتكاراتنا في مجال تطوير منظومة الطاقة في أنحاء العالم، لتصبح أكثر استدامة ومرونة وأماناً.

وعلى مدار تعاوننا المثمر مع هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال العقود الثلاثة الماضية، نجحنا في تمكين الوصول إلى مستقبل مستدام للطاقة للأجيال الحالية والمستقبلية.

ونواصل في «هيتاشي إنرجي»، رحلتنا لمساعدة الشركاء والعملاء والمعنيين من جميع أنحاء العالم، على خفض بصمتهم الكربونية، بالاستعانة بتقنيات مبتكرة، وحلول رقمية لإدارة الطاقة.

وتسهم الشركة في التأثير بشكل إيجابي في البيئة والمجتمع، عبر الالتزام بالهدف رقم 7 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الذي يتمثل في ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة، بحلول عام 2030.