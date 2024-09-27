التوجه نحو العمل المشترك: أهمية الشراكات في مواجهة أزمة التغير المناخي

في الوقت الذي يحتاج العالم فيه للانتقال الطاقي بصورة ملحة، تواجه منطقة الشرق الأوسط مجموعة من التحديات المرتبطة بسرعة تحقيق أهداف الاستدامة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، يشهد قطاع الطاقة في المنطقة تحولاً ضخماً من خلال التقدم العلمي والمواهب البشرية، مما يتيح فرصة مهمة للابتكار والتقدم، ويمهد الطريق لإتاحة الطاقة النظيفة للجميع في المستقبل.

لقد شهدنا خلال السنوات الماضية تحولاً كبيراً في منظومة الطاقة في المنطقة، بما في ذلك زيادة الوعي والالتزام بعملية الانتقال الطاقي.

إنّ منطقتنا - التي اعتمدت على الوقود الأحفوري في الماضي - تركز الآن، وبشكل متزايد، على تنويع مصادر الطاقة، والتخلص من الانبعاثات الكربونية، ودمج المصادر المتجددة ضمن مزيج الطاقة.

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً رائداً في مجال الاستدامة، وتقدم نموذجاً واضحاً للتقدم الذي حققته المنطقة في هذا الملف. فقد كانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع على اتفاقية باريس، وتحدد هدفاً طموحاً لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

تفخر سيمنس للطاقة بمساهمتها في تحقيق هذه الرؤية، ودعم دولة الإمارات خلال رحلتها التنموية الملهمة.

إنّ تاريخنا يمتد لعقود طويلة، فقد لعبنا دوراً محورياً في توفير إمدادات الطاقة الموثوقة والمستدامة بأسعار مناسبة في جميع أنحاء دولة الإمارات.

يعد «مشروع محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة» في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي - أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم – دليلاً على التزام دولة الإمارات بالاعتماد على الطاقة النظيفة في المستقبل. وتحتوي المحطة على التوربينات البخارية لسيمنس للطاقة، التي تعمل على تحويل أشعة الشمس إلى طاقة نظيفة ومتجددة بشكل موثوق من خلال نظام تشغيل سريع. بحلول عام 2030، من المتوقع أن ينتج المجمع – الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، 5 جيجاوات من الطاقة المتجددة.

علاوة على ذلك، تعاونت سيمنس للطاقة مع هيئة كهرباء ومياه دبي وإكسبو 2020 دبي في تنفيذ أول منشأة صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع باستخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يمثل هذا المشروع الرائد علامة فارقة في التحول الطاقي، وتقدم صناعة الطاقة المستدامة في المنطقة، ودليلاً على أهمية الشراكات في الوصول لحلول طاقة مبتكرة بهدف مواجهة التهديد الوجودي الذي يفرضه علينا التغير المناخي.

إن هذه المشاريع وغيرها تعد أمثلة مهمة على الشراكات القائمة منذ وقت طويل بين سيمنس للطاقة وهيئة كهرباء ومياه دبي، لذا نفخر باستعراض أحدث حلولنا المبتكرة خلال معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر القادم.

يُعتبر «ويتيكس» أكبر معرض من نوعه في المنطقة، وواحداً من أبرز المعارض الدولية المتخصصة في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

إن سيمنس للطاقة راعٍ سنوي لهذا المعرض العالمي المهم الذي نحرص على المشاركة فيه منذ سنوات طويلة، نظراً لتوافقه مع رؤيتنا الهادفة لتمكين المجتمعات وتلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة وبطرق مسؤولة على الصعيد البيئي. نحن نتطلع للتعاون مع الشركات المحلية والدولية للمساهمة في حوار مفتوح ومثمر حول استدامة الطاقة.

إن عملية الاستدامة تتطلب القيام بتغييرات فكرية جذرية، لأنها تتعلق بفهم تأثير اختياراتنا على البيئة، والسعي لإيجاد حلول تعود بالفائدة على الإنسان والبيئة معاً، وهو ما نؤمن به في سيمنس للطاقة، كونه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن انتقال الطاقة يواجه تحديات وتعقيدات كبيرة على مستوى العالم، إلا أننا نؤمن بأن الجهود المشتركة يمكنها أن تمهد الطريق لمستقبل الطاقة النظيفة والمستدامة.