ستوكس 600 الأوروبي يصل لأعلى مستوى على الإطلاق ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية



لامست الأسهم الأوروبية مستوى ارتفاع قياسيا اليوم الجمعة مدفوعة باستمرار صعود أسهم الشركات المنكشفة على الصين بفضل أنباء عن إجراءات تحفيز اقتصادي ضخمة تتخذها بكين، كما دعمت مكاسب سهم مونكلر وشركات سلع فاخرة المؤشر أيضا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 526.70 نقطة بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش. ويتجه المؤشر لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر إذا استمر على صعود.

وصعد المؤشر بفضل أسهم شركات السلع الفاخرة، التي تركز على الصين، مع ارتفاع أسهم إيرميس وكيرينج وهيوجو بوس وبربري بما يتراوح بين ثلاثة وأربعة بالمئة.

وتتجه الأسهم الصينية إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 2008.

وخفض البنك المركزي الصيني في وقت سابق من اليوم تكاليف الاقتراض لاتفاقيات إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام في إطار أكبر حزمة تحفيزية منذ جائحة فيروس كورونا.

وقفز سهم مونكلر 11.8 بالمئة بعد أن أبرم رئيسها التنفيذي ريمو روفيني صفقة شراكة مع إل.في.إم.إتش للاستثمار بشكل موسع في المجموعة الإيطالية للسلع الفاخرة.

وقاد قطاع السلع الشخصية والمنزلية في المنطقة مكاسب القطاعات بارتفاعه 1.6 بالمئة.

وزادت أسعار المستهلكين في فرنسا بأقل من المتوقع في سبتمبر. وصعد المؤشر كاك 40 بنسبة 0.3 بالمئة.

واستقر المؤشر إيبكس 35 الإسباني بعدما أشارت بيانات إلى تراجع التضخم في البلاد إلى 1.7 بالمئة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو وبيانات التوظيف في ألمانيا. كما سيتحدث اليوم الجمعة كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين عن السياسة المالية.

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