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بالاك: مباراة بايرن وليفركوزن مفصلية في تحديد المنافسة على الدوري الألماني

9/27/2024 5:10:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


يرى مايكل بالاك، قائد منتخب ألمانيا لكرة القدم السابق، أن المباراة المرتقبة بين بايرن ميونخ وضيفه باير ليفركوزن (حامل اللقب) ربما تكون حاسمة في صراع القمة ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، رغم توقيتها المبكر.

ويلتقي الفريقان غدا السبت على ملعب (أليانز أرينا)، معقل بايرن، في قمة مباريات المرحلة الخامسة للمسابقة، التي توج بها ليفركوزن للمرة الأولى في تاريخه، منهيا سيطرة بايرن على البطولة، التي استمرت على مدار 11 موسما متتاليا.

وقال بالاك، الذي لعب لكلا الفريقين خلال مسيرته الكروية الحافلة، لصحيفة (كولنر شتاتنزايجر) الألمانية اليوم الجمعة "ستكون مباراة مفصلية فيما يتعلق بكيفية سير الدوري على الأرجح هذا الموسم".

ويتربع بايرن على قمة ترتيب بوندسليجا حاليا، برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في لقاءاته الأربعة الأولى بالمسابقة هذا الموسم، حيث يتفوق بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه ليفركوزن، الذي أحرز اللقب في الموسم الماضي، وبات أول فريق في التاريخ يفوز بالبطولة دون أن يتلقى أي خسارة خلال مشواره بها.

أضاف بالاك (48 عاما) "إذا فاز بايرن فسيكون من الصعب للغاية على المنافسين وليس ليفركوزن فقط اللحاق به. إنني مقتنع بذلك".

وأوضح "ولكن إذا فاز ليفركوزن فإن الكثير من الأمور سوف تتغير في بايرن وسيظهر أدائهم السابق بشكل مختلف".

ولم يشعر بالاك بالدهشة من أداء بايرن القوي في بداية الموسم الحالي تحت قيادة مديره الفني الجديد البلجيكي فينسنت كومباني.

وصرح النجم الألماني المعتزل "أعرف هذا من تجربتي الشخصية. عندما يأتي مدرب جديد وخاصة مع فريق كبير مثل بايرن، فهناك انطلاقة جديدة".

وأكد بالاك "يتعين على جميع اللاعبين إثبات أنفسهم للمدرب الجديد وهذا دائما ما يؤدي للحصول على نسب إضافية ويجب أن يساهم دائما في تحسن الأداء، على الأقل في الأسابيع والأشهر الأولى".

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