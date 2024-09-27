مقتل 5 جنود سوريين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

قتل خمسة جنود سوريين الجمعة جراء اسرائيلي استهدف موقع عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود مع لبنان، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن 5 جنود سوريين قتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود السورية اللبنانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقال مصدر عسكري إن اسرائيل شنت عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة أحد المواقع العسكرية على الحدود السورية اللبنانية ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح.

والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن ذلك لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم "بنى تحتية تستخدم لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان".