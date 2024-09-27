مقتل 5 جنود سوريين في قصف إسرائيلي على ريف دمشق

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل خمسة جنود سوريين الجمعة جراء قصف اسرائيلي استهدف موقع عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود مع لبنان، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء.
وذكرت الوكالة أن 5 جنود سوريين قتلوا في ضربة إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود السورية اللبنانية في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
وقال مصدر عسكري إن اسرائيل شنت عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفة أحد المواقع العسكرية على الحدود السورية اللبنانية ما أسفر عن مقتل 5 عسكريين وإصابة آخر بجروح.
والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، مشيرا إلى أن ذلك لمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أنه هاجم "بنى تحتية تستخدم لنقل وسائل قتالية من الأراضي السورية إلى حزب الله في لبنان".
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