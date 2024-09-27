بقوة إعصار من الفئة الرابعة.. هيلين يصل فلوريدا الأمريكية

ضرب إعصار هيلين الساحل الغربي لولاية فلوريدا، مصحوبا برياح خطيرة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مستهلك، ويهدد أيضا بحدوث فيضانات عارمة قاتلة في العديد من الولايات الأمريكية.



ووصل إعصار هيلين إلى اليابسة بالقرب من بيري، مصحوبا برياح قوية، بلغت سرعتها 140 ميلا(225 كيلومترا) في الساعة، حسب تقرير صادر عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، مما يجعله من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون المكون من خمس درجات.



ويعني حجم الإعصار الهائل أنه من المتوقع أن يجلب أمطارا غزيرة وفيضانات إلى مدن، تبعد مئات الأميال، بما في ذلك أتلانتا وأشيفيل بولاية نورث كارولينا. وقبل وصوله إلى اليابسة، امتدت رياحه الخارجية لمسافة 310 أميال، حيث تسببت العاصفة في اضطرابات واسعة النطاق في السفر البري والجوي.



وحسب موقع (باور أوتيدج دوت يو.إس)، فقد انقطعت الكهرباء عن أكثر من 3ر1 مليون منزل وشركة في جنوب شرق أمريكا، مع وجود الغالبية العظمى منها في فلوريدا. كما تسببت العاصفة في إيقاف حوالي ربع إنتاج النفط في خليج المكسيك وخمس أنشطة الغاز، حسب إشعار صدر أمس الخميس عن مكتب السلامة وإنفاذ إجراءات حماية البيئة.

وقبل وقت قصير من وصوله إلى اليابسة، صنف المركز الوطني للأعاصير الإعصار بأنه "إعصار خطير للغاية من الفئة الرابعة" في الساعة السادسة و20 دقيقة مساء(2220 بتوقيت جرينتش).

وقال حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس في مؤتمر صحفي إن "الإعصار هيلين يضرب حاليا مقاطعة تايلور، في بيج بيند، في ولاية فلوريدا.



وهو عاصفة من الفئة الرابعة، مصحوبا برياح أقصى سرعة لها 140 ميلا في الساعة(225 كيلومترا في الساعة) ويتحرك من الشمال إلى الشمال الشرقي بسرعة 24 ميلا في الساعة".

وأضاف "لقد تلقينا تقريرا بشأن حالة وفاة على الطريق، في منطقة تامبا. يجب عليكم أن تكونوا في حالة تأهب لآن".

وتابع الحاكم أن أطقم الطوارئ لم تعرف بعد حجم الأضرار الناجمة حتى الوقت الحالي. لم نحصل على صورة كاملة بعد".



وكان حاكم ولاية فلوريدا قد قال في إفادة بتقنية الفيديو إنها "عاصفة عاتية للغاية، لذا سترون طقسا استوائيا سيمتد مئات الأميال بعيدا عن مركز العاصفة."