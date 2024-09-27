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إسرائيل: إطلاق 10 صواريخ من لبنان على حيفا

9/27/2024 5:10:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


أفاد الجيش الإسرائيلي بتعرض حيفا بشمال إسرائيل صباح اليوم الجمعة لهجوم بعشرة صواريخ من لبنان.


وأفادت تقارير، بتصاعد الدخان
جراء الانفجارات في سماء حيفا، الميناء الرئيسي في البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض بعض الصواريخ وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.
ولم ترد أي معلومات بشأن الخسائر المحتملة.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة مستوطنة "كريات آتا" الإسرائيلية في منطقة حيفا، بصواريخ فادي 1.

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