إسرائيل: إطلاق 10 صواريخ من لبنان على حيفا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد الجيش الإسرائيلي بتعرض حيفا بشمال إسرائيل صباح اليوم الجمعة لهجوم بعشرة صواريخ من لبنان.
وأفادت تقارير، بتصاعد الدخان
جراء الانفجارات في سماء حيفا، الميناء الرئيسي في البلاد.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض بعض الصواريخ وسقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة.
ولم ترد أي معلومات بشأن الخسائر المحتملة.
وكان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن عناصره استهدفوا اليوم الجمعة مستوطنة "كريات آتا" الإسرائيلية في منطقة حيفا، بصواريخ فادي 1.
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