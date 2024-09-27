انطلاق عرس الموروث الإماراتي 20 أكتوبر المقبل

بتوجيهات ورعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تطلق جمعية النهضة النسائية بدبي النسخة الأولى من عرس الموروث الإماراتي 20 من أكتوبر المقبل.

وأوضحت عفراء الحاي مبارك، مديرة إدارة الاستشارات الأسرية بالجمعية لـ«البيان»، أنه سيتم تنظيم العرس النسائي في فترة ما بين العصر إلى العشاء، بهدف تقليل النفقات على المقبلين على الزواج وخفض تكلفة حفلات الزفاف، من خلال الاكتفاء بالاستقبال، وتقديم الضيافة الخفيفة، وإبراز السنع الإماراتية.

40 طلباً

ولفت إلى زيادة طلبات المشاركة بعرس الموروث الإماراتي، الذي سيقام في نسخته الأولى بالمركز التجاري العالمي، حيث تم قبول 14 شاباً وشابة من أصل 40 استقبلت الجمعية طلباتهم.

وأشارت مديرة إدارة الاستشارات الأسرية إلى أن أبرز ما يميز عرس الموروث الاماراتي الأول، تزيين قاعة العرس بشجرة الغاف، التي تحظى بمكانة كبيرة مرتبطة بهوية وتراث الإمارات.

وقالت، إن الجمعية حرصت على محاكاة البيئة الشعبية التراثية الإماراتية من خلال تسخير كافة التفاصيل والإمكانات لتنظيم عرس إماراتي مثل المسرح والجلسات والديكور والمشروبات والفوالة والأكلات الشعبية مثل الهريس والخبيص والعصيد والساقو، إلى جانب المشروبات الشعبية مثل القهوة والشاي والزنجبيل والحبة الحمراء، ليكون عرساً تراثياً 100 %.

وأضافت أنه سيتم تصميم أثواب تراثية ملونة للعرائس تشمل الشيلة والبرقع والعباية المصنوعة من الحرير وتسمى «سويعية»، وسيرتدين المشغولات الذهبية ذات الطابع التراثي مثل «المرتعشة» وهي قلادة عريضة تلف حول الرقبة بأكملها، وتتدلى منها سلاسل ذهبية مكونة من أشكال هندسية متناسقة، وذلك بغرض تعزيز الهوية الوطنية والموروث الإماراتي.

كما تتسم قاعة العرس بطابع المجالس الإماراتية، بالإضافة إلى الاستعانة بالفرق الشعبية مثل الفرقة الحربية، والفرق النسائية والرزيف.