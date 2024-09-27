طحنون بن زايد: رؤيتنا طموحة للمرحلة القادمة في الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ناقش سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، مع جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، فرص التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ناقشنا مع جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون فرص التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إيماناً بأهمية الشراكات العالمية في تحقيق الريادة التكنولوجية وبناء اقتصاد المستقبل ودفع عجلة التنمية لتعزيز الاستدامة والازدهار في مختلف قطاعات العمل والحياة».
وأكد سموه أن «الإمارات لديها رؤية طموحة في أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في الأفراد والقطاعات والشراكات المختلفة».
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