طحنون بن زايد: رؤيتنا طموحة للمرحلة القادمة في الذكاء الاصطناعي

ناقش سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، اليوم، مع جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، فرص التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «ناقشنا مع جيف بيزوس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون فرص التعاون المشترك في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إيماناً بأهمية الشراكات العالمية في تحقيق الريادة التكنولوجية وبناء المستقبل ودفع عجلة التنمية لتعزيز الاستدامة والازدهار في مختلف قطاعات العمل والحياة».

وأكد سموه أن «الإمارات لديها رؤية طموحة في أن تصبح الدولة الأكثر استعداداً للمرحلة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في الأفراد والقطاعات والشراكات المختلفة».