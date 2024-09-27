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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

9/27/2024 4:48:07 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 27 - 9 (كونا) --




السابع والعشرون من سبتمبر


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1976 - الكويت تتعرض لهزة أرضية بقوة 8ر3 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب شرق الأحمدي في الساعة 23ر2 صباحا.




1986 - سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تفتتح قاعة التداول الرئيسية.




1990 - ممثلو العالم في مؤتمر الأمم المتحدة يقفون احتراما لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح اثر إلقائه كلمة تاريخية مؤثرة صفقت لها اكفهم طويلا في موقف قل ان شهدت المنظمة الدولية نظيرا له وابكى فيها الشعب الكويتي والعالم.




1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يعلن في الأمم المتحدة إلغاء كل الفوائد على قروض الكويت للدول النامية لتخفيف عبء الديون التي تقع على كاهل الدول الأشد فقرا.




2000 - مجلس الأمن الدولي يوافق على تعويض الكويت 9ر15 مليار دولار عن الأضرار التي تكبدتها الصناعة النفطية جراء غزو القوات العراقية واحتلالها البلاد في عام 1990.




2010 - النادي الكويتي الرياضي للمعاقين يفوز برئاسة اتحاد الالعاب البارالمبية لرياضة المعاقين للسنوات الاربع القادمة لمنطقة غرب آسيا.




2012 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يعلن مساهمة الكويت لليمن بمبلغ 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات مقبلة.




2016 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع الأردن بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشاريع في المناطق الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين.




2018 - وفاة الشاعر مبارك الحديبي عن عمر ناهز 72 عاما. وهو أحد أشهر شعراء الأغنية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.




2019 - الرامية الكويتية سارة الحوال تحرز المركز الأول في البطولة الآسيوية التاسعة لرماية الأطباق الطائرة (تراب) المقامة في مدينة ألماتي بكازاخستان.




2022- الكويت تستضيف بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات في نسختها ال17 التي استمرت حتى 8 أكتوبر بمشاركة 16 منتخبا وفاز بها المنتخب الياباني.




2022-وزارة العدل توقع عقد بيع 42 عقارا تعود ملكيتها للمحكوم عليهما المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وزوجته وورثته بقيمة تقديرية 9ر33 مليون دينار وذلك طبقا لقانون حماية الأموال العامة.




2023 - الرامي الكويتي عبدالله الطرقي الرشيدي يتوج بالميدالية الذهبية الأولى للكويت في دورة الألعاب الآسيوية ال19 في مدينة هانغتشو الصينية ضمن منافسات رماية (السكيت). (النهاية)




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