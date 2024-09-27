حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 27 - 9 (كونا) --
السابع والعشرون من سبتمبر
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1976 - الكويت تتعرض لهزة أرضية بقوة 8ر3 درجة على مقياس ريختر ضربت جنوب شرق الأحمدي في الساعة 23ر2 صباحا.
1986 - سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تفتتح قاعة التداول
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1990 - ممثلو العالم في مؤتمر الأمم المتحدة يقفون احتراما لأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح اثر إلقائه كلمة تاريخية مؤثرة صفقت لها اكفهم طويلا في موقف قل ان شهدت المنظمة الدولية نظيرا له وابكى فيها الشعب الكويتي والعالم.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يعلن في الأمم المتحدة إلغاء كل الفوائد على قروض الكويت للدول النامية لتخفيف عبء الديون التي تقع على كاهل الدول الأشد فقرا.
2000 - مجلس الأمن الدولي يوافق على تعويض الكويت 9ر15 مليار دولار عن الأضرار التي تكبدتها الصناعة النفطية جراء غزو القوات العراقية واحتلالها البلاد في عام 1990.
2010 - النادي الكويتي الرياضي للمعاقين يفوز برئاسة اتحاد الالعاب البارالمبية لرياضة المعاقين للسنوات الاربع القادمة لمنطقة غرب آسيا.
2012 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يعلن مساهمة الكويت لليمن بمبلغ 500 مليون دولار خلال ثلاث سنوات مقبلة.
2016 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقية منحة مع الأردن بقيمة 20 مليون دولار لتمويل مشاريع في المناطق الأردنية المستضيفة للاجئين السوريين.
2018 - وفاة الشاعر مبارك الحديبي عن عمر ناهز 72 عاما. وهو أحد أشهر شعراء الأغنية منذ مطلع ستينيات القرن الماضي.
2019 - الرامية الكويتية سارة الحوال تحرز المركز الأول في البطولة الآسيوية التاسعة لرماية الأطباق الطائرة (تراب) المقامة في مدينة ألماتي بكازاخستان.
2022- الكويت تستضيف بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات في نسختها ال17 التي استمرت حتى 8 أكتوبر بمشاركة 16 منتخبا وفاز بها المنتخب الياباني.
2022-وزارة العدل توقع عقد بيع 42 عقارا تعود ملكيتها للمحكوم عليهما المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وزوجته وورثته بقيمة تقديرية 9ر33 مليون دينار وذلك طبقا لقانون حماية الأموال العامة.
2023 - الرامي الكويتي عبدالله الطرقي الرشيدي يتوج بالميدالية الذهبية الأولى للكويت في دورة الألعاب الآسيوية ال19 في مدينة هانغتشو الصينية ضمن منافسات رماية (السكيت). (النهاية)
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