Friday, 27 September 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمباني البنك الرئيسية

9/27/2024 4:45:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذ بنك الإسكان تجربة إخلاء وهمية للموظفين في مباني البنك الرئيسية، حيث شملت تجربة الإخلاء مبنى الإدارة العامة – الشميساني، ومبنى البنك في العبدلي، ومبنى البنك في وسط البلد، وأجريت التجربة على مدى ثلاثة أيام بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق 24/9/2024 وحتى يوم الخميس الموافق 26/9/2024، بالتنسيق مع مديرية الدفاع المدني.

وجاء تنفيذ هذه التجربة انطلاقاً من حرص البنك على تطبيق أعلى معايير السلامة العامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبهدف تعزيز التوعية والتدريب على كيفية التعامل مع عملية الإخلاء عند وقوع طارىء لا قدر الله. وأظهرت التجربة جاهزية منظومة السلامة العامة في البنك وكفاءتها، والتزام البنك بمعايير الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة موظفي وعملاء البنك وممتلكاته.

يشار إلى أن بنك الإسكان ينفذ دورياً تجارب إخلاء في المباني الرئيسية وبعض الفروع، يتم من خلالها تطبيق كافة المعايير التي وضعها الدفاع المدني وفرق السلامة العامة في البنك، كما يتم إخضاع كافة العاملين في البنك لدورات تدريبية حول كيفية التعامل مع أي حادث بشكل دوري ومستمر من قبل مديرية الدفاع المدني والفرق المختصة لدى البنك.

MENAFN27092024000072011014ID1108722030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث