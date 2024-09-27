9 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان



وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات مجدل سلم، برعشيت وجويا وزوطر في الجنوب وعلى بلدتي دورس وإيعات في البقاع.



وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارات التي شنها الطيران الحربي أمس على الجنوب والبقاع، أدت في حصيلة إجمالية إلى ارتقاء 52 شهيدا وإصابة 73 آخرين.