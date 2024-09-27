Friday, 27 September 2024 12:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


9 شهداء بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

9/27/2024 4:45:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 9 أشخاص من بينهم سيدة حامل وأطفال في غارة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة على منزل في بلدة شبعا جنوب لبنان.


وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار اليوم على بلدات مجدل سلم، برعشيت وجويا وزوطر في الجنوب وعلى بلدتي دورس وإيعات في البقاع.


وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارات التي شنها الطيران الحربي أمس على الجنوب والبقاع، أدت في حصيلة إجمالية إلى ارتقاء 52 شهيدا وإصابة 73 آخرين.

MENAFN27092024000072011014ID1108722019

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث