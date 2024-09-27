الأردن يحتفل بيوم السياحة العالمي مع تسجيله 7 مواقع على لائحة التراث العالمي



وبدأت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) الاحتفال بهذا اليوم في عام 1980، ليكون منصة لتوعية العالم بأهمية السياحة كأداة للتنمية المستدامة وتعزيز الفهم المتبادل بين الثقافات المختلفة.

وقالت وزارة السياحة في بيان صحفي الجمعة بهذه المناسبة، إن السياحة تعتبر أحد أهم القطاعات الاقتصادية، حيث تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للعديد من الدول وتوفر العديد من فرص العمل. فضلاً عن ذلك، فإنها تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي، وتعزيز السلام والتفاهم الدولي. فمن خلال الاحتفال بهذا اليوم، يتم تشجيع الحكومات والمجتمعات على تطوير سياسات سياحية مستدامة تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وزيرة السياحة والآثار لينا عناب أكدت أن "أهمية هذا اليوم تكمن في تسليط الضوء على هذا القطاع الفاعل والحيوي الذي يساهم بشكل فعلي وفوري في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المجتمعات المحلية من خلال توفير خدمات مستدامة وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن القطاع السياحي الأردني شهد تطورا ملحوظا في الخمس والعشرين سنة الماضية من خلال الزيادات الملحوظة في أعداد الفنادق والمطاعم السياحية ومنظومة النقل السياحي المتطورة والحديثة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والمعاهد والكليات المتخصصة بتخريج أفواج من الأردنيات والأردنيين المحترفين والعاملين في القطاع اليوم في الأردن والدول المجاورة،إضافة إلى البنية التحتية والخدمات والمرافق التي وضعت الأردن في مقدمة دول المنطقة سياحيا، ولاسيما أن الأردن كان في مقدمة الدول المتعافية من أزمة كورونا وتجاوز سنة القياس العالمية 2019 بنسبة 18.5% بعدد الزوار و27.9% في الدخل السياحي في عام 2023".

وأضافت عناب "أن الأردن "مملكة الزمن" مرت عليها حضارات من أربعة عشر ألف سنة حيث اكتشف أول رغيف خبز، وتماثيل عين غزال قبل تسعة آلاف سنة، مرورا بالعمونيين والآدومين والإغريق والأنباط والرومان والبيزنطين وحضارة الدولة الإسلامية حتى يومنا هذا، تشكل أيقونة للسياحة العالمية".

وأكدت عناب "أن الأردن لديه مئة ألف موقع أثري، ستة عشر ألفا منها مسجلة على السجل الوطني و سبعة مواقع مسجلة على لائحة التراث العالمي لليونسكو ومنها البترا إحدى عجائب الدنيا السبعة، ولدينا خمسة مواقع معترف بها من قبل الفاتيكان للحج المسيحي وهو ما يجعل الأردن من أهم البلدان السياحية في المنطقة إن لم يكن بالعالم بأسره. بالإضافة إلى سمعة الأمن و الأمان والضيافة الاستثنائية التي يتمتع بها الأردن وأهله".

عناب أوضحت أن التنوع الكبير الذي يشهده قطاع السياحة الأردني يجعل منه أيضا مقصدا رئيسيا ليس فقط للسياحة الثقافية والتاريخية، بل والعلاجية وسياحة المغامرات، فدرب الاردن هو احد اهم عشرة مواقع لسياحة المغامرات حسب تصنيف الناشونال جيوغرافيك العالمية، بالإضافة إلى السياحة الاستشفائية وخصوصا في البحر الميت الذي يعد أكبر موقع طبيعي للسياحة العلاجية والاستشفائية في العالم، إضافة إلى سياحة الشاطئ والغوص في العقبة بالإضافة إلى 850 تجربة سياحية محلية في جميع أنحاء المملكة.

وتأتي أهمية القطاع السياحي في الأردن كأحد الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يجمع بين جمال الطبيعة الغنية، والتاريخ العريق، والضيافة الاستثنائية. إن تعزيز هذا القطاع ليس مجرد استثمار في الاقتصاد، بل هو أيضًا استثمار في مستقبل الأجيال القادمة، مما يفتح الأبواب أمام فرص جديدة ويساهم في الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي. لذا، فإن الوقت مناسب أكثر من أي وقت مضى لاستكشاف إمكانيات السياحة الأردنية ودعمها بكل الامكانيات في ظل التحديات العالمية، كما وتُعتبر السياحة أداة فعالة لبناء المرونة الاقتصادية لتكون قوة دافعة لتحقيق التنمية والازدهار.

لقد حققت وزارة السياحة والآثار الأردنية سلسلة من الإنجازات البارزة خلال الاعوام السابقة، ما يعكس التزامها بتعزيز القطاع السياحي في المملكة ومنعته، حيث استقبلت الوزارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في الاجتماع السنوي الـ49 للجنة المنظمة للشرق الأوسط ، الذي نوقش فيه سبل تعزيز التعاون وتطوير القطاع السياحي،أعلنت وقتها المنظمة الأردن كمركز إقليمي للسياحة العلاجية والاستشفائية، مما يبرز مكانة المملكة بفضل البنية التحتية الطبية المتطورة وتكاليف العلاج المنافسة وجودة الخدمات. كما قامت الوزارة بفتح أسواق سياحية جديدة، مع دول مثل كينيا ورواندا وإثيوبيا والهند، مما يعكس جهودها لاستقطاب السياح من أسواق جديدة وتعزيز السياحة المستدامة.

وعملت الوزارة على تعزيز التعاون مع الصين من خلال العمل على تنظيم رحلة إلى الصين واستقبال السواح الصينيين في المملكة مؤكده دعم المملكة لمبادرة الحضارة العالمية التي طرحتها الصين في عام 2023 لتعزيز الحوار بين مختلف الحضارات ودفع الإزدهار المشترك للحضارات المختلفة.

وعلى الصعيد الثقافي، فقد تم ادراج موقع أم الجمال الأثري في عام 2024 على لائحة التراث العالمي لليونسكو، مما يضيف إلى قائمة مواقع الأردن التراثية الستة الأخرى والتي تشمل البترا وقصير عمرة وأم الرصاص ووادي رم والمغطس والسلط . يعكس هذا الإدراج التنسيق الفعال بين المؤسسات الوطنية والجهود المستمرة للحفاظ على التراث بمختلف أنواعه.

وكان قرار مجلس الوزراء الموافقة على الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتطوير السِّياحة الاستشفائيَّة في الأردن للأعوام 2024 – 2026، والتي اعدتها الوزارة منسجماً مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وبما يسهم في تطوير قطاع السِّياحة الاستشفائيَّه في المملكة.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية واستكمالا للجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في جهود إدراج ملف محمية العقبة البحرية في لائحة التراث العالمي لليونسكو تستمر الوزارة في عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لضمان تقديم ملف متكامل وفق المعايير العالمية. تسهم هذه الإنجازات في تعزيز مكانة الأردن على خريطة السياحة العالمية، وتعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية المستدامة وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة إن الزيارات الملكية السامية لجلالة الملك للمحافظات الأردنية من شمالها الى جنوبها ولقاء أهالي المحافظات في المواقع الأثرية والتاريخية كموقع أم الجمال الأثري، وقصر المشتى في البادية الوسطى، وقلعة مكاور الأثرية في مأدبا، وموقع جرش الأثري، الذي شهد افتتاح المركز الإقليمي للصيانة والترميم. وزيارة ساحة قلعة العقبة، سلط الضوء على جمال هذه الأماكن وأهميتها الثقافية.ومنح المواقع الأثرية أهمية كبرى، حيث تحمل رسالة قوية لدعم وتعزيز القطاع السياحي كأحد روافد الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، بما في ذلك تراجع السياحة نتيجة الأزمات، مثل الحرب على غزة. تؤكد هذه الجهود على التزام جلالة الملك بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية غنية بالتاريخ والثقافة.

وفي أحدى الزيارات الملكية أصطحب جلالة الملك عبدالله الثاني جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في زيارة لمتحف الأردن، حيث استعرضا أبرز المحطات والمقتنيات التي توثق الإرث الثقافي والتاريخي للأردن منذ أكثر من مليون ونصف المليون سنة كتماثيل عين غزال،وغيرها من نماذج الابتكار والإبداع الإنساني التي تعكس كيفية مواجهة التحديات الحياتية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي، وأنظمة الحصاد المائي، والتقنيات الزراعية، ومواد البناء.

وقالت الوزارة إنه سيتم افتتاح متحف الطفيلة قريبًا تحت الرعاية الملكية السامية ، مما يعكس التزام جلالته بتعزيز المشهد الثقافي في المملكة. تظهر هذه الاهتمامات الملكية بالمتاحف أهمية كبيرة، إذ تعزز من الهوية الوطنية وتسلط الضوء على التاريخ الغني للأردن. مما يسهم في جذب الزوار المحليين والدوليين. هذه الجهود تسهم في رفع الوعي بقيمة التراث الثقافي وتشجيع البحث والدراسة في مجالات التاريخ والآثار، مما يعزز مكانة الأردن كوجهة ثقافية متميزة.

أما الجانب الاقتصادي في السياحة فهو من أهم روافد الاقتصاد الوطني في الأردن حيث بلغت مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023 نحو14.6 %، وهي الأعلى منذ 24 عاما. كما شهد القطاع استثمارات كبيرة في البنية التحتية. تعكس هذه الأرقام أهمية السياحة كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأردني، مما يستدعي تعزيز الجهود لدعم هذا القطاع وزيادة جاذبيته على المستوى العالمي.

اما ما يخص علاقة الأردن بمنظمة السياحة العالمية (UN Tourism) فهي علاقة استراتيجية مهمة لتعزيز قطاع السياحة في المملكة. كونها عضوًا مؤسسًا في المنظمة منذ عام 1975، اذ تستفيد الأردن من الدعم والخبرات التي تقدمها، بما في ذلك برامج التدريب وورش العمل التي تعزز مهارات العاملين في القطاع.

و تسعى المملكة أيضًا إلى الترويج للوجهات السياحية دوليًا بالتعاون مع المنظمة، مما يساهم في جذب المزيد من السياح. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنظمة الإرشادات والدعم الفني في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، مما يساعد الأردن على تطوير استراتيجيات فعالة لتعزيز السياحة.

يُشار الى أن الأردن ترأست أعمال الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي استضافته سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التراث والسياحة حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتنمية القطاع السياحي في المنطقة.

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